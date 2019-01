Mit Jang Woojin: TTF Ochsenhausen im Tischtennis-Finale

Der deutsche Tischtennis-Vizemeister TTF Liebherr Ochsenhausen hat den ersten Schritt zum ersehnten ersten Titel seit 15 Jahren geschafft. Beim Final-Four-Turnier in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena schlug der Bundesliga-Tabellenführer im Halbfinale den TTC Grenzau mit 3:0 und trifft nun im Finale ab 14.45 Uhr auf Werder Bremen – die Hanseaten schlugen den ASV Grünwettersbach nach drei Stunden mit 3:1.

„Ich liebe den Nervenkitzel“, hatte TTF-Präsident Kristijan Pejinovic vor dem Final Four gesagt, doch zunächst einmal sorgte er selbst dafür – mit der überraschenden Aufstellung von Jang Woojin, der von den zahlreichen TTF-Fans unter den 4000 Zuschauern frenetisch begrüßt wurde. Der 23-Jährige Südkoreaner, der in seiner Heimat seit seinem Triple-Trumph bei den Korea Open und seinem Mixedsieg eine Art Symbolfigur für die Wiederannäherung der Länder ist, kam überraschend zum Einsatz. Bereits am 28. Dezember kam der Weltranglisten-Elfte, der im Sommer als Back-up verpflichtet worden war, in Deutschland an und bereitete sich seither akribisch mit dem Team auf den großen Tag vor.

Beginn mit einem Zittern

Der begann allerdings mit einigem Zittern für die TTF. Der Franzose Simon Gauzy, zwei Tage zuvor erstmals Vater geworden, tat sich anfangs gegen den Ex-Ochsenhausener Mihai Bobocica extrem schwer, lag 6:11, 10:11 zurück, und hätte er auch den zweiten Satz verloren, hätte der 24-Jährige wohl auch das Match verloren. Gauzy aber wehrte den Satzball ab und drehte die Partie (13:11, 11:9, 12:10). Immer wieder punktete der EM-Zweite von 2016 mit seiner Longline-Rückhand.

Hugo Calderano, die Nr. 6 der Welt, hatte also Rückenwind, und der Brasilianer nutzte ihn. Beim 11:6, 11:6, 10:12, 11:9 gegen den Kasachen Kirill Gerassimenko war der 22-Jährige klar der bessere Mann.

2:0 hieß es also für die TTF, als Jang Woojin mit seinen braunen Strähnchen im schwarzen Schopf an den Tisch ging. Sein Gegner, der Däne Anders Lind (20), gehört immerhin zu den größten Talenten Europas. Woojin, der ehemalige Schüler-Weltmeister, der mit 16 zwei Jahre in der TTF-Nachwuchsleistungszentrum LMC verbracht hatte und damals bei einem Regionalligaclub spielte, blieb allerdings gelassen – und fokussiert. Lind hatte Probleme mit seinen extremen Schnittvarianten. Mit 11:9, 11:5, 12:10 siegte der Koreaner, im dritten Satz machte er einen 5:9-Rückstand wett.

TTF favorisiert, aber auch gewarnt

Im Finale sind die TTF zwar erneut favorisiert, aber auch gewarnt. Werder Bremen tritt mit den Routiniers Bastian Steger, der gegen Grünwettersbach beide Einzel gewann, und Calderanos Kumpel Gustavo Tsuboi an, der in Ochsenhausen trainiert und die TTF in- und auswendig kennt. Auch der Ungar Hunor Sczöcs, Nr. 3 der Bremer, war vor Jahren Talent im LMC der TTF.

Es dürfte also spannend werden ab 14.45 Uhr – trotz der Schützenhilfe aus Südkorea. Für den neuen Ochsenhausener Trainer Dmitrij Mazunov würde sich mit dem Sieg ein Kreis schließen. Der 47-jährige Russe war bereits 2004 beim letzten Titel der TTF dabei – allerdings als Spieler. „Wir sind verdient im Finale, aber es war nicht leicht, Simon war anfangs etwas zu angespannt und verkrampft“, sagte Mazunov. „Wir freuen uns auf die Chance, aber wir werden nicht auf den Gegner schauen, sondern uns voll auf uns konzentrieren.“