Mit dem Reisepass ins Jenseits

Das Edwin Scharff Museum in Neu-Ulm eröffnet am Freitag, 21. Oktober, um 16.30 Uhr im Kindermuseum die neue Ausstellung „Erzähl mir was vom Tod – Eine interaktive Ausstellung über das Davor und Danach“. Diese lädt die jungen Besucher zu einer ungewöhnlichen Reise über das Werden und Vergehen, Leben und Abschiednehmen ein, heißt es in einer Ankündigung des Museums.

Die Ausstellung soll zur Auseinandersetzung anregen, gibt der Fantasie, der Freude am spielerischen, sinnlichen Erkunden Raum, stellt Fragen, lässt die kleinen und großen Besucherinnen und Besucher ihre eigenen Antworten suchen und finden. Die Ausstellung zeigt: Der Tod gehört untrennbar zum Leben und deshalb ist es gesund und befreiend, sich mit ihm zu beschäftigen. Sorgfältig gestaltete, stimmungsvolle Räume nehmen einzelne Aspekte in den Blick und begleiten behutsam den Weg ins oftmals Unbekannte.

Warum werden wir alt? Warum müssen wir sterben? Und wachsen einem Engelsflügel, wenn man tot ist? Diese und andere Fragen werden in der Ausstellung Erzähl mir was vom Tod beherzt und behutsam für Menschen jeden Alters thematisiert. Die sinnlich erfahrbare Mitmach-Ausstellung ist eine der erfolgreichsten interaktiven Ausstellungen im deutschsprachigen Raum und richtet sich vorwiegend an Kinder und Jugendliche, schreibt das Museum in seiner Vorschau weiter. Doch auch bei Erwachsenen stoßen die Inhalte auf großes Interesse. Aufbereitet wird der Kreislauf vom Sein zum Vergehen. Doch die Konfrontation mit dem Leben und dem Tod kann auch staunend, lachend, berührend und überraschend locker sein. Erzähl mir was vom Tod deckt die vielschichtigen Perspektiven auf und zeigt, dass dem häufig tabuisierten Thema mit Neugier und Offenheit begegnet werden darf.

Die Ausstellung „Erzähl mir was vom Tod – Eine interaktive Ausstellung über das Davor und Danach“ ist eine Produktion des Alice – Museum für Kinder im FEZ-Berlin und den Franckeschen Stiftungen zu Halle in Kooperation mit dem Edwin Scharff Museum.