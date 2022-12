Mit dem Café Tröglen verschwinden am Samstag zwei Jahrhunderte Tradition

Die goldene Kaffeetasse an der Fassade verliert am Samstag ihre Berechtigung: Nach 211 Jahren schließt das Café Tröglen am Ulmer Münsterplatz. Zum Abschied ist es an diesem Nachmittag noch mal richtig voll geworden. Als Brigitte Watzek aufsteht, ist ihr Platz sofort wieder besetzt: Das "ganze Programm" hat sich die 70-Jährige zum Abschied gegeben. Von der Tomatensuppe zum Mittagessen über die "himmlische Sahnetorte" zur Portion Kaffee im Kännchen bis hin zu den Wibele zum Mitnehmen.

Das Café Tröglen in Ulm hat eine lange Geschichte

In Ulm ist Brigitte Watzek aufgewachsen, das Kaffeehaus am Ulmer Münsterplatz gehört zu ihrem Leben. "Das Café Tröglen hat immer dazu gehört." In den 1970ern war sie jedes Wochenende hier. "Da war das noch ein Treffpunkt für Leute jeden Alters", sagt sie. Auch die Jugend. "Hier haben wir gefeiert." Kurz vor Toresschluss feiert hier die Generation Gold mit Apfel-Eierrahmkuchen samt Kaffee-Kännchen eine Ulmer Tradition.

Das Tröglen hat seine Fans: Auch wenn der Lebensweg die Brigitte Watzek (geborene Schiller) nach Nürnberg führte, hält sie ihrem Café die Treue. Bis zum bitteren Ende. Immer, wenn es geht, besuche sie ihre alte Heimat Ulm. Samt dem Café Tröglen. "Die guten Sachen machen immer zu", bedauert sie. Die Cafés Ströbele, Bonnet, Gindele, Drei-Königs-Café – sie alle gibt es nicht mehr.

Ihrem Sohn bringt wie immer Tröglen-Wibele nach Franken mit. Nun zum letzten Mal. Das Kuchenrondell ist an diesem Dienstagnachmittag noch randvoll, mit frischen Torten. Doch die Regale im Eingangsbereich leeren sich: Die handgeschöpfte Tafelschokolade gibt es zum halben Preis und auch die Konfitüren sind reduziert.

Tradition im Ausverkauf: Gegründet wurde das Kaffeehaus vor über 200 Jahren. Herr im Haus ist seit knapp 25 Jahren die Pächterfamilie Kraus, die ihren zum Jahresende auslaufenden Pachtvertrag nicht verlängert hatte. Pächter Alexander Kraus habe sich den Abschied nicht leicht gemacht: "Ich habe mein halbes Leben am Münsterplatz verbracht." Nun wolle er sich auf seine zwei Kaffeehäuser sowie die Konditorei in Kaufbeuren konzentrieren.

Eine lange Geschichte endet am Samstag. Zumindest vorerst. Die Geschichte, so wie sie auf den Speisekarten im Tröglen abgedruckt ist, beginnt im Jahr 1811. Louis Tröglen eröffnete seine Konditorei, "eine der ältesten in Deutschland". 1890 geht dann der Nachfolger Tröglens, G. A. Mühlschlegel, mit dem ersten Ulmer Kaffeehaus mit Garten an den Markt. Unter Wilhelm Schies, der das Haus 1902 übernommen hatte, wurde das Tröglen weit über Ulm hinaus ein Begriff.

Der Zweite Weltkrieg unterbrach diese Entwicklung, und erst 1959 eröffnete Wilhelm Schies junior ein neues Tröglen. Unter der Leitung der Brüder Dieter und Peter Schies gelang es der dritten Generation "mit viel Leidenschaft und Fleiß den erstklassigen Ruf des Hauses zu mehren". 1998 wurde das Café Tröglen an die Konditoren-Familie Kraus aus Kaufbeuren verpachtet, die dort seit 1876 in der sechsten Generation das Café Weberhaus betreibt. Als Alexander Kraus das Café damals übernahm, habe ihm jemand geraten, alles herauszureißen und neu zu machen, erzählte der Konditor vor über zehn Jahren unserer Redaktion. Aber das habe ich nicht getan. So eine gewachsene Tradition zerstöre man nicht. Nun ist offen, was aus dieser Tradition wird.

Café-Extrablatt am Münsterplatz ist oft voll

Großen Teilen der Generation 60 plus gefällt das Tröglen zwar mit seinen 170 Sitzplätzen, einschließlich Dachterrasse, dem eher gemütlichen als stylishen Mobiliar und einem 60er-Jahre Mosaik an der Wand. Ein Blick auf das Publikum in das nahe und stets proppenvolle Café-Extrablatt im ehemaligen Abt zeigt aber auch, dass sich ein breites Publikum auch an neue Konzepte gewöhnen kann. Der von der Familie Schies beauftragte Immobilienmakler Steffen Munk weiß, dass in Sichtweite ein neuer Konkurrent eröffnet hat. Es gebe genügend Interessenten für das baldige Ex-Tröglen. "Wir verhandeln bereits. Auch mit Filialisten", sagt Munk. Es werde deutlich ins Frühjahr hineingehen, bis eine Entscheidung getroffen werden könne. Freilich weiß Munk, dass mit dem Abschluss eines neuen Pachtvertrags umfassende Sanierungsarbeiten einhergehen.