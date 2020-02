Mit dem „Birdly“ in die Tiefen des Ozeans: Flugsimulator kann jetzt tauchen

Mit dem Ulmer Flugsimulator „Birdly“ lassen sich nun auch die Tiefen des Ozeans entdecken. Aus dem Flugsimulator am Münsterplatz 25 wird ein Tauchsimulator: Vom 18. bis 27. Februar kann man in Gestalt einer Meeresschildkröte die Unterwasserwelt erkunden – vorbei an farbenfrohen Riffen, anderen Meeresbewohnern und alten Schiffswracks.

Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags können von 14 bis 18 Uhr Tauchgänge gebucht werden. Zu den übrigen Öffnungszeiten am Wochenende (Freitag bis Sonntag) ist Birdly wieder als Flugsimulator im Einsatz.

Tickets unter reservix.de (Suchwort „Abtauchen“). Das Ticket kostet 5 Euro.