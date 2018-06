Mit BIG Rex im Kampf gegen Rechtsextreme

Auf Rechtsextremismus spezialisierte Beamte des Landeskriminalamtes (BIG Rex) und des Polizeipräsidiums Ulm haben in den vergangenen Wochen in Ulm und im Alb-Donau-Kreis 30 Menschen aufgesucht, die sie mit der rechten Szene in Verbindung bringen. Die Beamten klärten die überwiegend jungen Menschen über die Hintergründe und Gefahren des Rechtsextremismus auf. Ziel dieser Gespräche war es nach einer LKA-Mitteilung vom Freitag, den oft orientierungslosen jungen Menschen Alternativen und Möglichkeiten eines Ausstiegs zu zeigen.

„Zwar haben wir in Ulm und im Alb-Donau-Kreis keine rechte, gefestigte Szene“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm am Freitag, „aber wir möchten das Problem an seiner Wurzel packen.“

„Nährboden ist die Unzufriedenheit!“

Felix Benneckenstein (29) war in der rechten Szene aktiv: Stück für Stück war er in den Sog der braunen Ideologie geraten, hatte sich entfremdet und sich mit seinen Eltern zerstritten. Er zog nach München, wurde dort von der Kameradschaft aufgenommen. Er spielte rechte Lieder auf seiner Gitarre, sprühte Keltenkreuze und rechte Parolen an die Wände. Auch den Schädel rasierte er sich einmal. Es ging um Anerkennung, weiß er heute. „Der Nährboden ist Unzufriedenheit.“

„Man ist auf einmal jemand“, erklärt Frank Buchheit von der Beratungs- und Interventionsgruppe gegen Rechtsextremismus (BIG Rex) des Landeskriminalamts Baden-Württemberg. „Wir müssen auf die Lücken, die Brüche der Ideologie eingehen“, sagt er.

Die Betreuungsgespräche finden oft in Kinderzimmern statt. „Das Rudolf-Hess-Kissen ist dann irgendwann nicht mehr da.“ Seit 2001 hat die Gruppe rund 2500 Menschen angesprochen, mehr als 300 Aussteiger betreut. „Der Staatsschutz weiß, wo sich was tut, wo Gruppierungen wackeln, wann einer als Buhmann gilt.“

Wenn die BIG Rex-Mitarbeiter des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg (LKA) und der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Ulm sich auf den Weg machen, dann fahren sie zu Männern, die mit der rechten Szene sympathisieren, in dieser verkehren, in der Vergangenheit politisch rechts geprägte Veranstaltungen besuchten oder wegen entsprechender Straftaten bereits in Erscheinung getreten waren.

Die Delikte erstrecken sich über Sachbeschädigungen, das Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole bis hin zu Volksverhetzung. „Mit der persönlichen Ansprache sollen Personen aus der rechten Szene vor der Begehung zukünftiger Straftaten bewahrt werden“, sagen die BIG Rex-Sprecher.

Geschätzte 1900 Rechtsextreme gibt es im Land, Tendenz sinkend. Auch die Zahl derer, die als gewaltbereit gelten, nimmt ab: Während im Jahr 2008 noch 652 gezählt wurden, waren es 2012 laut Landeskriminalamt 327. In der Praxis hat diese Statistik wenig Auswirkungen. „Vor allem rechte Musikveranstaltungen sind ein echtes Problem“, meinte ein LKA-Sprecher Ende 2013. „Sie fallen unter die Versammlungsfreiheit, die Polizei muss sie schützen.“

Alternativen aufzeigen und den Ausstieg ermöglichen

Die Polizei klärt die überwiegend jungen Menschen in zahlreichen Gesprächen über Hintergründe und Gefahren des Rechtsextremismus und damit einhergehenden negative Auswirkungen sowohl im Privat- wie auch im Berufsleben auf. Ein LKA-Beamter beschreibt: „Ziel dieser Gespräche war es vor allem, den oft orientierungslosen jungen Menschen Alternativen und Möglichkeiten eines Ausstiegs aufzuzeigen.“

Die Teams beantworten Fragen, wie das Abrutschen in den Rechtsextremismus verhindert werden kann, welche Wege es für Aussteiger gibt, oder auch welche Zukunftsperspektiven nach einem Ausstieg bestehen.

Neben den Gesprächen ergibt sich für die Polizei die Möglichkeit, Angehörige und auch den unmittelbaren Freundeskreis der Adressaten zu sensibilisieren.

Denn der Ausstieg ist das Ziel – wie bei Felix Benneckenstein: Wegen einer Rivalität in der Münchner Szene wird der junge Mann übel verprügelt, sagt gegen seine Kameraden aus: „Damit habe ich einen Schlussstrich gezogen.“ Wegen Drohungen im Netz schreibter eine nächtliche Mail an das bundesweite Aussteiger-Projekt „Exit“. Denn Aussteiger gelten in der Szene als Lügner, Verräter, als Spitzel. „Ich muss weiter die Augen offen halten“, sagt er. Nun arbeitet Benneckenstein als Journalist, hilft Aussteigern in Bayern, hält Vorträge vor Schülern. Damit sie seine Vergangenheit verstehen. Und nicht den gleichen Weg gehen.

BIG Rex ist unter der Telefonnummer 07115401-3600 oder unter big-rex@polizei.bwl.de erreichbar.