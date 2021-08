Missverständnis: Suche nach Mann mit Hubschrauber, obwohl dieser im Krankenhaus weilt

Einen als vermisst geltenden 80-jährigen Mann haben Polizisten am Mittwoch und noch am Donnerstag in Ulm gesucht.

Am Mittwochmorgen hatte der Senior das Haus in Ulm verlassen. Seine Angehörigen sorgten sich um den älteren Mann und holten sich Unterstützung von der Polizei. Diese fahndete auch mit einem Hubschrauber nach dem Senior.

Die weiteren Ermittlungen ergaben jedoch, dass sich der Mann schon seit Mittwochmittag zur ärztlichen Behandlung in einem Krankenhaus befand. Kern der Missverständnisses: Diese habe, so die Polizei, die Angehörigen nicht erreicht.