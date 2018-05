Missglücktes Lagerfeuer: Dicke Rechnung für jungen Mann

Ein 20-Jähriger hat am Dienstagabend in Ulm-Wiblingen ein Feuer entfacht. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Zeugen verständigten gegen 21.30 Uhr die Polizei und teilten mit, dass Jugendliche auf einem Spielplatz in Wiblingen randalieren würden. Eine Polizeistreife fuhr sofort zu dem Spielplatz in dem kleinen Waldgebiet „Beim Tannenhof“.

Personen rennen weg

Bei Erkennen des Streifenfahrzeugs rannten mehrere Personen vom Spielplatz weg. Drei junge Menschen – zwei Männer und eine Frau – blieben dort und wurden von den Polizisten kontrolliert.

Auf dem asphaltierten Bereich des Bolzplatzes brannte ein großes Feuer. Ein 20-Jähriger gab gegenüber den Polizisten an, verantwortlich für das Lagerfeuer zu sein. Dieses wollte er mit Getränkeresten löschen. Da dies aufgrund der Größe des Feuers nicht funktionierte musste die Feuerwehr kommen und das Feuer löschen.

Junger Mann erwartet Anzeige

Der 20-Jährige sicherte zu, den Platz am nächsten Tag zu reinigen. Ob an dem Asphalt durch die Hitze ein Schaden entstanden ist, wird von den Verantwortlichen der Stadt noch geprüft. Den 20-Jährige erwartet jetzt eine Anzeige. Und die Kosten für den Einsatz, so die Polizei in ihrer Mitteilung.