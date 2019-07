Ministerin in Erklärungsnot: Zusage für Münster trotz Empfehlung für Ulm als Standort?

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) gerät im Zusammenhang mit dem Standort der Batterieforschungsfabrik zunehmend in Erklärungsnot.

Dem „Berliner Tagesspiegel“ liegt nach eigenen Angaben das Empfehlungsschreiben der „Gründungskommission“ vor. In diesem sprechen sich die Wirtschaftsexperten eindeutig für einen geeigneten Standort für das neue Batterieforschungszentrum des Bundes aus – nämlich Ulm.

Ministerin hatte dies stets dementiert

Dies hatte das Ministerium und besonders die Ministerin stets dementiert. Zuletzt bei ihrem Besuch in Ulm als sie sagte, jene Gründungskommission mit Vertretern der Industrie hätte ursprünglich eine Rangliste erstellen sollen. Doch dieses Vorhaben sei verworfen worden.

Dem Tagesspiegel liege ein Schreiben vor, in dem für Ulm votiert wird, aus dem die Tageszeitung folgendermaßen zitiert: „Die Bewerbungen der Standorte Baden-Württemberg und Bayern heben sich besonders positiv ab, da insbesondere die Verfügbarkeit von Gebäuden bei gleichzeitig kompetentem Personal, ausgewiesener institutioneller sowie industrieller Zellkompetenz und überzeugenden Konzepten zur industriellen Nutzung der Forschungsfertigung für unterschiedlichste Anwendungen. Aus diesem Grund schlagen wir vor, dass das BMWi den Standort Ulm auswählt.“

Diese Gleichung besteht mittlerweile nur noch aus Unbekannten Hilde Mattheis (SPD)

Die Bundestagsabgeordnete, Hilde Mattheis (SPD) fordert nun Aufklärung. „Diese Gleichung besteht mittlerweile nur noch aus Unbekannten. Die einzige bekannte Konstante, die gebetsmühlenartig immer wiederholt wurde, ist mit der neuesten Veröffentlichung ebenfalls weggebrochen.“

Sollte die Ministerin weiterhin keine nachvollziehbare Erklärung liefern können, müsse sich zumindest der Ausschuss für Bildung und Forschung intensiv mit dem Sachverhalt auseinandersetzen.

Mattheis hatte bereits vor Wochen mit Kollegen aus dem Landtag, Martin Rivoir und Jürgen Filius einen Brief an die Ministerin geschrieben, um ihr die Chance zu geben, diesen Vorgang lückenlos aufzuklären. Bisher haben die Unterzeichner keine Antwort erhalten.

Es ist eine schlechte Nachricht für die Region: Der Standort Ulm soll jetzt doch kein zentraler Forschungsstandort für die Produktion von Batteriezellen werden. Die 500 Millionen Euro des Bundes gehen ins nordrheinwestfälische Münster. Das hat jetzt das Bundesforschungsministerium bekannt gegeben. Für die Forscher in Ulm platzt damit ein Zukunftstraum. Hatten sich doch erst am Mittwoch noch Experten einer Gründungskommission für den Standort in Schwaben ausgesprochen.