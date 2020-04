Millionenspende: Liqui Moly will Rettungsdienste und Feuerwehren unterstützen

Nach Corona-Prämie für die Mitarbeiter und Gehaltsverzicht des Geschäftsführers nun die nächste Großzügigkeit des Schmierstoffherstellers Liqui Moly. Mit einer Millionenspende will das Unternehmen nach eigenen Angaben Rettungsdienste und Feuerwehren unterstützen.

Für die Einsatzfahrzeuge stelle der Öl- und Additivspezialist Produkte im Wert von einer Million Euro zur Verfügung. „Damit wollen wir den Einsatzkräften den Rücken freihalten“, wird Geschäftsführer Ernst Prost in einer am Donnerstag verschickten Pressemitteilung.

„Wir würden ja gerne mit Desinfektionsmitteln, Gesichtsmasken und anderen dringend benötigten Materialien helfen, aber dafür sind wir in der falschen Branche. Deshalb helfen wir mit dem, was wir am besten können: Öle, Additive und andere Autopflegemittel“, so Ernst Prost. Schließlich müssten die Fahrzeuge im Ernstfall zuverlässig funktionieren.

„Unsere Spende ist nur eine kleine Geste gegenüber all jenen Menschen, die jeden Tag so unermüdlich dafür kämpfen, dass die Corona-Krise nicht noch schlimmer wird“, so Prost weiter.

Interessente Rettungsdienste, Feuerwehren und Krankenhäuser sollen über folgende Internetseite an das Ulmer Unternehmen wenden: www.liqui-moly.to/millionenspende