Michael Kühn ist neuer Geschäftsführer bei Radio 7

Der Privatsender Radio 7, der nach eigenen Angaben täglich rund eine Million Hörer erreicht, hat einen neuen Geschäftsführer. Am 1. Februar übernehme Michael Kühn diese Aufgabe, teilte Radio 7 am Donnerstag mit. Der 51-Jährige sei für den in Ulm ansässigen Sender, der vor allem zwischen Alb und Bodensee sowie Schwarzwald und Allgäu gehört wird, kein Unbekannter. Von 2003 bis 2014 habe Kühn die Marketing- und Vertriebsleitung von Radio 7 verantwortet. Danach folgten Positionen als Geschäftsführer bei Regio TV Schwaben und als Verlagsleiter bei der „Lindauer Zeitung“.

Der bisherige Geschäftsführer Volker Schwarzenberg (51) wolle sich neuen Aufgaben widmen, hieß es in der Mitteilung. Er war in dieser Position seit 2015 bei Radio 7 tätig. Schwarzenberg habe „die Geschäfte des Senders erfolgreich geführt, diverse Veränderungsprozesse nachhaltig umgesetzt und sehr gute Ergebnisse erzielt“, erklärte Thomas Brackvogel, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung von Radio 7 und Vorsitzender der Geschäftsführung der Neuen Pressegesellschaft (mit „Südwest Presse“, „Märkische Oderzeitung“ und „Lausitzer Rundschau“).

Mitteilung von Radio 7