Metallband vor Landgericht erinnert an durch Richter begangenes Unrecht

An der Vorderfront des Ulmer Landgerichts ist am Sonntag ein Erinnerungszeichen eingeweiht worden, ein Metallband, das sich die Fassade hinauf windet. 183 eingravierte Namen sollen an die Menschen aus Ulm erinnern, die im Rahmen der sogenannten NS-Euthanasie ermordet wurden.

Das von Gerhard Braun gestaltete Denkmal besteht aus einem langen Metallband, das zunächst als Erinnerungstisch Informationen zu den Verbrechen und den Opfern enthält und sich dann an der Wand der Gerichtsgebäudes hochschmiegt.

Die Verbindung mit dem Gerichtsgebäude soll darauf hinweisen, dass hier ab 1934 mindestens 1155 Urteile ergangen sind, mit denen Zwangssterilisationen angeordnet wurden. Es ist das erste Erinnerungszeichen in Baden-Württemberg, das auf dieses durch Richter begangene Unrecht hinweist.

Die Enthüllung nahmen Gerichtspräsident Lutz-Rüdiger von Au, Ulms OB Gunter Czisch, Minister Manfred Lucha, Nicola Wenge vom Doku-Zentrum und Franz Schweitzer vom Behindertenheim Tannenhof vor.

Über 300 Menschen waren zu der Einweihung gekommen. Nach Gebeten von Dekan Ulrich Klos und Rabbiner Shneur Trebnik verlasen Schülerinnen die Namen der 183 Ulmer Mordopfer.

Die Eckseins aus Vöhringen waren eine bekannte Musiker-Familie. Als Sinti wurden sie in der NS-Zeit verfolgt und schließlich nach Auschwitz deportiert. Am 74. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz wird in Ulm an ihr Schicksal erinnert.