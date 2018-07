Messerstecherei im Industriegebiet – Mann schwer verletzt

Ein Mann ist in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 0.30 Uhr in Neu-Ulm vermutlich von zwei 40 und 51 Jahre alten Männer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es zu einem größeren Polizeieinsatz. Die vermeintlichen Täter flüchteten erst vom Tatort in der Finninger Straße in Neu-Ulm und wurde nach einem nach Angaben der Polizei sofort eingeleiteten Fahndung später im Landkreis Göppingen festgenommen.

Demnach hatte ein Zeuge die Polizei über eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten in der Finninger Straße in Neu-Ulm informiert. Als die Beamten eintraf, stellten sie einen Mann fest, der mehrere Verletzungen aufwies. Diese wurden ihm vermutlich mit einem Messer zugefügt.

Angreifer flüchten erst

Die Angreifer flüchteten zu Fuß. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Mehrere Streifen der umliegenden Dienststellen sowie des Polizeirevieres Ulm und ein Polizeihubschrauber waren eingebunden. Kurz darauf konnten zwei Männer im Landkreis Göppingen ausfindig gemacht werden, auf die die Täterbeschreibung passte.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte es sich bei den beiden 40 und 51 Jahre alten Männern um die Täter handeln. Bei der Durchsuchung der beiden Personen wurden Gegenstände aufgefunden, welche als Tatwerkzeug in Frage kommen. Ob und welche Gegenstände konkret benutzt wurden, müssen die weiteren Ermittlungen der Polizei klären. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat den Fall übernommen.

Verdacht des versuchten Mordes

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen wurden die beiden Tatverdächtigen dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Gegen beide wurde ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes erlassen.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm bittet jetzt Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden.