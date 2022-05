Messerattacke in Asylunterkunft: Staatsanwalt fordert hohe Haftstrafe

Es sei ein „Gewaltexzess“ gewesen, der sich im August 2021 in einer Asylunterkunft in Regglisweiler (Dietenheimer Teilort) abgespielt habe. So bezeichnet der Staatsanwalt in seinem Plädoyer die Messerattacke eines 24-Jährigen auf dessen beinahe gleichaltrigen Mitbewohner. Hinterrücks habe der Angeklagte 18 mal auf das Opfer eingestochen und ihn dabei lebensbedrohlich verletzt. Aktuell muss sich der Mann vor dem Landgericht Ulm verantworten. Für den Staatsanwalt war die Attacke des mutmaßlichen Täters von Heimtücke geprägt. Deshalb fordert er nun eine hohe Strafe.

Zehn Jahre Freiheitsentzug halte er für Tat und Schuld angemessen, sagt der Staatsanwalt. Als der Mitbewohner dem Angeklagten den Rücken zugedreht hatte, habe er mit dem Ziel, diesen zu töten, brutal zugestochen. Das Opfer habe sich gegen diesen Gewaltakt nicht wehren können. Einer der Stiche verfehlte nur knapp dessen Halsschlagader. „Das Opfer hatte einen großen Schutzengel, anders kann er das kaum überleben“, fügt der Staatsanwalt hinzu.

Das Motiv des Täters bleibt weiterhin unklar

Die Bluttat erregte im Jahr 2021 großes Aufsehen. Nachdem der Täter auf den 25-Jährigen eingestochen hatte, soll er den Raum verlassen haben, aber anschließend zum Tatort zurückgekehrt sein. Anstatt jedoch dem schwer verletzten Mann zu helfen, nahm er laut Anklage mehrere Wertgegenstände des Opfers an sich, unter anderem das Handy. Anschließend ließ er seinen blutenden Mitbewohner liegen. Dieser schleppte sich daraufhin zur Tür eines anderen Zimmers der Asylunterkunft und klopfte. Die darin lebende Mutter und ihr erwachsener Sohn öffneten die Tür nicht, da sie fürchteten, jemand könnte die beiden angreifen. Der Sohn rief die Polizei, die den stark blutenden Mann auffand und schließlich den Notarzt verständigte.

„Mit der Wegnahme seines Mobiltelefons nahm der Angeklagte ihm zusätzlich noch die Chance, von sich aus einen Notarzt zu rufen“, sagt der Staatsanwalt über die Schwere der Schuld. Habgier als Mordmotiv schließe er jedoch aus, alles spräche dafür, dass der Angeklagte spontan die sich ihm bietende Gelegenheit nutzen wollte und sein Opfer ausraubte. Auch wenn niemand mehr an der Schuld des Angeklagten zweifele, fährt der Staatsanwalt fort, bleibt am Ende doch ein großes Fragezeichen: „Was war sein Motiv?“ In den Vernehmungen habe er dies nicht klar benennen können.

Ein eindeutiges Motiv kann auch der Verteidiger dem Gericht nicht präsentieren. In seinem Plädoyer geht er vielmehr auf einen anderen Aspekt ein: Das Opfer habe unterschiedliche Versionen zum Tathergang abgegeben: „Einmal sagte er, er sei angegriffen worden, als er den Raum verließ, ein anderes Mal, als er sich zu seinem Bett drehte, um ein T-Shirt anzuziehen“, sagt der Anwalt. Er vermute, der 25-Jährige habe etwas zu verbergen, vielleicht sei in der Nacht zuvor ja etwas vorgefallen. Genauer könne er es aber nicht definieren. Das bedeute aber wiederum nicht, dass er eine „Notwehr-Situation“ schaffen wolle, die Schuld seines Mandanten sei eindeutig, er möchte lediglich den Vorwurf der Heimtücke entkräften, ergänzt er.

Am 13. Mai spricht Richter Wolfgang Tresenreiter das Urteil

Zudem kommt aus Sicht des Verteidigers ein weiterer zentraler Punkt hinzu. Als der Angeklagte zum Tatort zurückkehrte, um Wertgegenstände an sich zu nehmen, sprachen die beiden jungen Männer miteinander. Das Opfer habe aber nicht nach Hilfe gerufen, wie es in der Situation zu erwarten gewesen wäre, vielmehr habe er den Täter aufgefordert, sein Eigentum liegenzulassen. Für den Verteidiger ergibt sich daraus, dass das Opfer selbst nicht daran glaubte, an den Verletzungen zu sterben, und deshalb auch der Angeklagte diese Folgerung für sich ziehen musste.

Da auch der Verteidiger nicht Habgier als Motiv annimmt, handelte es sich aus seiner Sicht nicht um einen versuchten Mord. Und mit dem vermeintlich sicheren Glauben, das Opfer werde die Messerattacke überleben, müsse das Gericht darüber hinaus von dem Vorwurf des versuchten Totschlags zurücktreten. Es handelte sich seiner Ansicht nach also um schwere Körperverletzung und schweren Raub. Demnach sollte die Freiheitsstrafe nicht über sieben Jahre hinausgehen, schließt der Verteidiger sein Plädoyer.

Beim letzten Wort bleibt der Angeklagte bei seiner bisherigen Entlastungsstrategie: möglichst wenig zu sagen. „Es tut mir leid“, übersetzt der Dolmetscher. Am kommenden Freitag, 13. Mai, wird der Vorsitzende Richter Wolfgang Tresenreiter das Urteil verkünden.