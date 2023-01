Messerattacke Illerkirchberg: Wenn eine Gemeinde Schreckliches verarbeiten muss

Gut fünf Wochen nach der Messerattacke auf zwei Mädchen, bei der eines der beiden tödlich verletzt wurde, muss die Gemeinde Illerkirchberg das Geschehene noch immer verarbeiten. Dafür sind vonseiten der Verwaltung konkrete Veranstaltungen geplant. Wie es dort weitergeht und wie es in Sachen Flüchtlingsunterbringungen in der Gemeinde weitergehen kann.

Bürger sollen Fragen stellen können

Nachdem die Messerattacke am 5. Dezember für einen wahren Medienrummel in der Gemeinde gesorgt hatte, hat sich die Aufregung dort so langsam gelöst. Die Flut an Anfragen im Rathaus ist abgeebbt, Kamerateams längst abgezogen. Die Feiertage gaben den Bürgern die Möglichkeit, zur Ruhe zur kommen. Dennoch ist laut Bürgermeister Markus Häußler weitere Aufarbeitung nötig, um als Gemeinde weiterhin geschlossen zusammenhalten zu können.

Geplant ist dazu laut Verwaltung ein Bürgerdialog am 19. Januar mit einem Input von verschiedenen Behörden wie Polizei, Landratsamt, Regierungspräsidium, Justizministerium und Gemeinde. Hier können Bürger Fragen stellen oder Sorgen äußern. Zudem bestehe die Möglichkeit, die Fachleute an sogenannten Themeninseln in kleiner Runde zu fragen oder mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Bürgermeister Markus Häußler. (Foto: Rauneker)

Die Geschehnisse der vergangenen Wochen werden Illerkirchberg laut Bürgermeister sicher noch lange beschäftigen. „Mir ist vollkommen klar, dass es viele Fragen gibt, die beantwortet werden müssen. Bei vielen Aufgaben hat die Gemeinde nur wenig oder keinen Handlungsspielraum, ist an klare Rahmenbedingungen gebunden und muss sie im Auftrag übergeordneter Stellen erfüllen“, so Illerkirchbergs Bürgermeister. In diesen Prozess müssten deshalb auch die Polizei sowie zuständigen Stellen des Landkreises und des Landes eingebunden sein.

Bald beschäftigen dürfte sich der Bürgermeister auch mit dem Thema der Flüchtlingsunterbringung. Denn wie alle Gemeinden im Alb-Donau-Kreis muss auch Illerkirchberg für weitere Unterkünfte sorgen, da weiterhin viele Geflüchtete in die Region kommen. Doch wie kann die Aufnahme neuer Flüchtlinge vorurteilsfrei in einer Gemeinde passieren, die innerhalb weniger Jahre gleich zwei schlimme Verbrechen im Zusammenhang mit Flüchtlingen erlebte - die Messerattacke Anfang Dezember und eine Gruppenvergewaltigung 2019?

Bürger stehen gegen Hass und Hetze ein

Bürgermeister Häußler betont, dass es nicht zu einer Pauschalisierung kommen dürfe. „Wenn Flüchtlinge nach Illerkirchberg kommen, sind sie in der Regel schon mehrere Monate in Deutschland. Die sogenannte Anschlussunterbringung, für die die Städte und Gemeinden zuständig sind, ist in der Regel wie eine Wohngemeinschaft angelegt und soll ihrem Charakter nach den Zeitraum überbrücken, der notwendig ist, um auf dem regulären Wohnungsmarkt eine Bleibe zu finden“, so der Bürgermeister. In Illerkirchberg seien eine Flüchtlingsbeauftragte und eine Integrationsmanagerin des Landkreises für die untergebrachten Flüchtlinge ansprechbar und auch ein Helferkreis engagiere sich tatkräftig.

Viele Emotionen hat die Tat ausgelöst. Ein offener Brief von den Eltern der verstorbenen Ece hat laut Bürgermeister Häußler die Bürger tief berührt. Man trauere gemeinsam mit den Angehörigen. „Auch die Eltern des verletzten Mädchens haben sich mit derselben Botschaft an die Öffentlichkeit gewandt. Angesichts des Alptraums, den die Familien durchleben müssen, und der unendlichen Trauer, die vor allem Eces Familie empfindet, geht diese Botschaft mit ihrem Wunsch nach Frieden und Gemeinschaft durch Mark und Bein“, so Häußler.

Eine Vereinnahmung der Tat für politische Interessen haben sich Eces und die Eltern des verletzten Mädchens damit klar entgegengestellt - Das Gleiche gelte auch für die Bürger von Illerkirchberg. „Das unterstreicht doppelt, dass in Illerkirchberg kein Platz für Gewalt, Hass und Hetze ist“, sagt Markus Häußler.