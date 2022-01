Messe rund um „meinZuhause!“ in Neu-Ulm

Die Bau- und Immobilienmesse „meinZuhause!“ in feiert am 19. und 20. März in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena ihre 12. Auflage. Neben über 60 Unternehmen aus der Region bieten Vorträge von Fachexperten Antworten zu Bau- und Immobilienthemen.

Die „meinZuhause!! in Neu-Ulm sei die regionale Beratungsplattform rund um das Zuhause.

Seit Pandemiebeginn habe der Messe-Veranstalter (die Mattfeldt & Sänger Marketing und Messe AG) bereits über 30 Messen erfolgreich mit einem Schutz- und Hygienekonzept durchgeführt. „Mit diesem können unsere 60 bundesweiten Messen bedenkenlos besucht werden“, so Svenja Munz, Projektmanagerin der Firma aus Kempten. Aktuell sind Messen in Bayern grundsätzlich möglich.

Weiter teilt Munz mit: „Wenn es um das Eigenheim geht, sind persönliche Gespräche und Beratung unabdingbar. Starke, verlässliche Partner findet man Face-to-Face und gute Geschäfte entstehen im direkten Kontakt“, so Munz. Interessierte Unternehmen können sich jetzt noch melden.

Weitere Informationen unter www.meinzuhause.ag/neu-ulm