Mesale Tolu darf Türkei verlassen - so reagieren Politiker aus der Region

Aufatmen im baden-württembergischen Ulm und im bayerischen Neu-Ulm: Die wegen Terrorvorwürfen in der Türkei angeklagte deutsche Journalistin Mesale Tolu darf das Land verlassen – und in ihre Heimat zurückkehren. Ihre Ausreisesperre sei nach Einspruch ihrer Anwälte aufgehoben worden, bestätigte Tolu selbst via Twitter. „Ich bedanke mich bei meinem Unterstützerkreis und bei allen, die mit mir mitgefühlt und an meiner Seite sich für meine Freiheit eingesetzt haben“, schrieb sie.

Ihr Mann muss dagegen in der Türkei bleiben. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft.

Am Montag waren weder Mesale Tolu noch ihr Vater, Ali Riza Tolu, für Stellungnahmen zu erreichen. Bereits am Wochenende hatte die 33-jährige Journalistin aus Ulm ihre Wohnung in Istanbul verlassen, um sich auf ihre Ausreise vorzubereiten und sich von Freunden zu verabschieden , wie Baki Selcuk, Sprecher des Solidaritätskreises mitteilte. „Auch für Mesale kam die Entwicklung überraschend. Sie möchte sich in Ruhe auf ihre Rückkehr nach Deutschland vorbereiten und bittet um Verständnis, bis dahin keine Interviews zu geben.“

Die Reaktionen der Politiker sind von Erleichterung geprägt. Gleichzeitig mahnen Oberbürgermeister und Abgeordnete aller Parteien zur Vorsicht im Umgang mit der Türkei.

Die Oberbürgermeister von Ulm und Neu-Ulm, Gunter Czisch und Gerold Noerenberg, äußerten sich erfreut über die Nachricht der anstehenden Rückkehr von Mesale Tolu. „Wir freuen uns sehr, dass sie nach Hause kommen kann“, sagt Czisch. Er werde Kontakt zur Familie aufnehmen und Tolu ins Ulmer Rathaus einladen. Am wichtigsten sei aber, dass sie mit ihrer Familie und ihren Freunden zusammenkomme. Ob und wann Tolu der Einladung folge, solle die Journalistin selbst entscheiden. „Jetzt hoffen wir, dass ihr Mann auch bald frei kommt“, sagt Czisch. Er vermutet, dass die Ausreisesperre aufgehoben wurde, weil die Türkei außenpolitisch stärker unter Druck geraten ist: „Egal warum, wichtig ist, dass sie jetzt nach Hause kommen kann.“

Czischs Neu-Ulmer Amtskollege Gerold Noerenberg hofft, dass die Rückkehr für Mesale Tolu eine Stütze dabei sein kann, Belastungen zu verarbeiten. „Ich wünsche Frau Tolu alles Gute und hoffe, dass sie bald wohlbehalten in unsere Doppelstadt zurückkehren kann“, ergänzt er. Noerenberg erinnert daran, dass der Prozess gegen die Journalistin weiter läuft.

Für die CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer steht fest: „Dass Mesale Tolu nun endlich nach Deutschland ausreisen darf und wieder mit ihrer Familie zusammen sein kann erfüllt uns alle sicherlich mit großer Freude.“ Dieser Fall zeige aber auch, „wie unberechenbar unser Nato-Partner Türkei geworden ist. Unter Erdogan ist der türkische Rechtsstaat zur Karikatur verkommen, das darf uns nicht gleichgültig sein.“

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis analysiert: „Es ist gut, dass Mesale Tolu ausreisen kann. Auch wenn dahinter ein Kalkül Erdogans steht.“ Und ihr Parteifreund, der Ulmer SPD-Landtagsabgeordnete Martin Rivoir meint: „Es ist eine erfreuliche Nachricht. Man darf dabei nicht vergessen, dass in der Türkei noch Tausende ohne Prozess in Haft sind. Deutschland und Europa müssen alles daransetzen, dass in der Türkei wieder ein Rechtsstaat entsteht.“

Alexander Kulitz, FDP-Bundestagsabgeordneter, weist auf die Gewaltenteilung hin und meint, „dass politische motivierte Verhaftungen keine Basis für Rechtsstaatlichkeit sein können. Liberal-demokratische Grundsätze werden in der Türkei schleichend aus den Angeln gehoben und mit Füßen getreten.“ Kulitz zieht einen Vergleich: „Die Anschuldigungen und Massenverhaftungen in der Türkei sind erschreckend und erinnern an die Anfänge des Unrechtsstaates von 1933 in Deutschland durch die ,Notverordungen’ – mit dem Unterschied, dass die Verhaftungen in der Türkei ganz offen und nicht heimlich durchgeführt werden!“ Die Gespräche mit der Türkei seien wichtig und richtig: „Aber eine Annäherung, wie von Erdogan beabsichtigt, sollte bedingen, dass Erdogen von seinen autokratischen Machterhaltungsmaßnahmem Abstand nehmen muss. Demokratien dürfen nicht klein beigeben und Despoten den Hof machen.“

Der grüne Landtagsabgeordnete Jürgen Filius aus Ulm ist erleichtert und erfreut über die Nachricht, dass Mesale Tolu mitihrem Sohn die Türkei verlassen darf: „ Ich freue mich sehr, dass Mesale Tolu endlich wieder nach Hause zu ihrer Familie und ihren Freunden nach Ulm kommen kann. Die große Solidarität in ihrer Heimat hat Früchte getragen. Es hat sich gezeigt, dass stetiger Druck in diesen Fällen notwendig ist und auch seine Wirkung zeigt. Ich wünsche mir, dass dies auch für die anderen zu Unrecht Inhaftierten in der Türkei gilt und Allen ein politisch unabhängiges Gerichtsverfahren gewährleistet wird.“

Die Linken-Bundestagsabgeordnete Heike Hänsel aus Tübingen, die die Prozesse vor Ort in Istanbul verfolgt hatte, sagte: „Der türkische Präsident ist wirtschaftlich und dadurch zunehmend politisch unter Druck und muss deshalb handeln.“ Es zeige sich, dass der Druck wirke, den die US-Regierung auf das türkische Regime ausübe. „Statt Banketteinladungen sollten endlich die Waffenlieferungen, sämtliche Hermes-Bürgschaften sowie die EU-Finanzhilfen für die Türkei gestoppt werden.“ Seiten 1 und 5