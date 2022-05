Mercedes kippt nach Zusammenstoß auf die Seite

Wie die Polizei meldet, fuhr am Mittwoch kurz nach 9.30 Uhr eine 56-Jährige mit ihrem Renault in der Friedensstraße. Zeugen zufolge soll sie nahezu ungebremst in die Karlstraße eingefahren sein. Dort kam von rechts ein 22-Jähriger mit seinem Mercedes und hatte Vorfahrt. Die Renault-Fahrerin prallte mit ihrem Fahrzeug gegen die Fahrerseite des Mercedes. Durch den Aufprall kippte er die Seite. Bei dem Unfall wurden die beiden Beteiligten leicht verletzt und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 11.000 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass in Baden-Württemberg und Deutschland die Unfallursachen „Vorfahrt und Vorrang“ in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptunfallursachen bei Verkehrsunfällen, auch mit tödlichen Folgen, zählen. Die Ursachen für Vorfahrtsverletzungen sind vielfältig und reichen von der falschen Einschätzung der Verkehrs- und Rechtslage bis zur Unaufmerksamkeit im entscheidenden Moment.