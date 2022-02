Mercedes geht plötzlich in Flammen auf

In Ulm ist am Samstagabend ein Auto ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 38-Jähriger mit seiner A-Klasse gegen 19.45 Uhr auf dem Kurt-Schuhmacher-Ring unterwegs. Plötzlich nahm er einen komischen Geruch wahr und das Auto fing an zu qualmen.

Geistesgegenwärtig gehandelt

Geistesgegenwärtig lenkte der Autofahrer sein Fahrzeug auf einen Parkplatz gegenüber der Einmündung der Jörg-Syrlin-Straße und verständigte die Feuerwehr. Nachdem der 38-Jährige ausgestiegen war, ging der Mercedes in Flammen auf. Er brannte vollständig aus.

Der entstandene Schaden beträgt ca. 2.500 Euro. Als Brandursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt.