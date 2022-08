Mercedes-Autohaus Fricker verkauft – was dies für die Belegschaft bedeutet

Neue Zeiten brechen an für die insgesamt rund 100 Mitarbeiter des Mercedes-Autohauses Fricker mit seinen beiden Niederlassungen in Laichingen und Ulm (Hauptsitz). Konrad Pfaff, seit rund 15 Jahren Eigentümer von Fricker, hat sein Geschäft an die Firma Wackenhut verkauft, ein ebenfalls auf Mercedes spezialisiertes Autohaus mit Sitz in Nagold.

Damit wandert Fricker unter das Dach eines deutlich größeren Autoverkäufers. Das Familienunternehmen Wackenhut aus dem Schwarzwald beschäftigt rund 740 Mitarbeiter an elf Standorten in Baden-Württemberg und Bayern und machte zuletzt rund 242 Millionen Euro Umsatz. Der Fricker-Umsatz lag bei rund zwölf Millionen Euro.

Standorte sollen erhalten bleiben

Gute Nachricht für die Fricker-Beschäftigten: Der neue Besitzer will die Arbeitsplätze und offenbar auch die Niederlassung als solche in Laichingen erhalten. Die beiden Standorte firmieren noch unter dem Namen Fricker, wurden jedoch ausweislich der Wackenhut-Homepage schon eingegliedert in das neue Unternehmen.

Ernst-Jürgen Wackenhut, der geschäftsführende Gesellschafter, verspricht: „Wir bleiben auch in Zukunft ein agiler und innovativer Partner für Ulm, Neu-Ulm und Laichingen.“ Die Übernahme sei ein „klares Bekenntnis zur Kontinuität“. Kunden, Partner und Belegschaft könnten „dem guten Namen Fricker“ unter der neuen Leitung weiterhin vertrauen.

Auch die Oldtimerfabrik Classsic in Neu-Ulm hat Wackenhut von Konrad Pfaff geschluckt. Über den Kaufpreis wurde nichts bekannt.

Bekannt wurde allerdings, dass in jedem Fall dem Ulmer Standort große Veränderungen ins Haus stehen. Denn die Niederlassung in der Oberen Bleiche 2 wird mittelfristig aufgegeben, zugunsten eines Neubaus auf einem rund 15 000 Quadratmeter großen Areal in der Blaubeurer Straße 95, auf Teilen des Geländes des ehemaligen Mocco-Areals. Beim Zeitplan ist die Rede vom 2024/25.

Der Name Fricker dürfte verschwinden

Mittelfristig soll dann auch der Name Fricker verschwinden, wie Ernst-Jürgen Wackenhut wissen lässt. Dies dürfte dann auch den Standort Laichingen betreffen.

Warum der bisherige Besitzer Konrad Pfaff seine Autohäuser verkauft hat? Der 65-Jährige lässt mitteilen, dass nun „der richtige Zeitpunkt“ gekommen sei, sein „automobiles Lebenswerk im Zeichen des Sterns“ in die Hände von Ernst-Jürgen Wackenhut zu legen. Dieser blickt hoffnungsfroh auf die Kooperation mit den neuen Mitarbeitern in Laichingen, Ulm und Neu-Ulm: „Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit mit der gesamten Mannschaft der Fricker-Autohäuser und auf die Menschen in Ulm und Umgebung!“

Und weiter: Gemeinsam stelle man sich den „Herausforderungen der Zukunft“. Die Kompetenzen und Aussichten, insbesondere für die Marke Mercedes-Benz, seien „erstklassig“. Gemeinsam wolle man die „Qualität und Innovationskraft“ sichern und weiter steigern.