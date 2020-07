Menschen zieht es wegen Corona verstärkt an unbewachte Badestellen - aber das kann lebensgefährlich sein

Ihre Stimme hilft:

Die DLRG-Bezirksgruppe Ravensburg nimmt teil am Wettbewerb „Leuchttürme Oberschwabens“ mit dem Projekt: „Ausbildungsoffensive der DLRG OG Ravensburg zur Erhöhung der Sicherheit in und an Gewässern“. Bei dem Wettbewerb kann die Bezirksgruppe Fördergelder gewinnen, die in Schwimmkurse gesteckt werden sollen. DLRG-Sprecher Peter Sieber und sein ganzes Team würden sich freuen, wenn möglichst viele Menschen ihre Stimme für das Projekt im Internet abgeben würden.

Der Wettbewerb ist zu finden unter: www.leuchttuerme-oberschwabens.de.

Natürlich freuen sich alle anderen DLRG-Bezirksgruppen ebenfalls über jede Unterstützung.