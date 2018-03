Meistertrainer kehrt nach Beuren zurück

Michael Schwer kehrt als Trainer zum Bezirksligisten SV Beuren zurück. Der 37-Jährige werde die Mannschaft zur neuen Saison übernehmen, teilte Abteilungsleiter Daniel Schaffer mit: „Wir sind glücklich, unseren Meistertrainer zurückzubekommen.“ Michael Schwer hatte zusammen mit seinem Bruder Thomas den SV Beuren in der vergangenen Saison zur Meisterschaft in der Kreisliga A Iller geführt. Beuren wird von Markus Hofele trainiert, der im Januar für den Rest der Saison übernahm. Michael Schwer ist derzeit in Ulm als Stützpunkttrainer für die Jugend und Co-Trainer des Landesligisten TSV Buch. In der kommenden Saison werden also beide Schwer-Brüder wieder Mannschaften in der Marktgemeinde Pfaffenhofen trainieren. Thomas Schwer wird im Sommer Trainer des B-Kreisligisten SV Pfaffenhofen.