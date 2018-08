Mehrere Unfallfluchten beschäftigen die Polizei

Gleich mehrere Unfallfluchten muss derzeit die Polizei in Neu-Ulm bearbeiten. Dabei geht es jedes Mal um kleinere Blechschäden.

So etwa in dem Fall, der sich vermutlich zwischen Mittwochabend und Freitagnachmittag in der Neu-Ulmer Gartenstraße ereignete. Dabei wurde ein am Straßenrand geparkter Fiat Punto angefahren und im hinteren linken Bereich beschädigt. Ebenfalls angefahren wurde gegen Ende der Woche ein weißer Renault Megane in der Burlafinger Kapellenstraße.

Etwas anders sieht die Sache in zwei anderen Fällen aus. In Reuttie meldete eine Frau, dass ihr Garagendach am Donnerstag beschädigt worden war. Unter Verdacht: Ein größerer Kastenwagen, der am Anwesen der Frau rangiert hatte. In Burlafingen zeigte ein 80 Jahre alter Mann an, dass sein Gartenzaun beschädigt worden sei. Nach Einschätzung der Polizei ist dafür möglicherweise ein größeres Fahrzeug verantwortlich, das beim Rangieren den Zaun demoliert hat. Der mutmaßliche Unfallzeitraum: Mittwochabend bis Freitagnachmittag.

Am Samstag demolierte ein Autofahrer beim Ausparken vom Straßenrand in der Bahnhofstraße einen anderen abgestellten Wagen. Er kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weiter.