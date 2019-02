Mehrere Schwerverletzte bei Motorradunfällen am ersten sonnigen Tag

Das gute Wetter am Samstag lockte die ersten Motorradfahrer auf die Straßen und führte direkt zu den ersten Unfällen, zum Teil mit Schwerverletzten.

Bad Schussenried: Ein 18 Jahre alter Autofahrer wollte am Samstag gegen 12.25 Uhr mit seinem Auto von der Straße "Zum Schussenursprung" nach links in die Buchauer Straße einbiegen. Dabei übersah er einen aus Richtung Innenstadt Bad Schussenried heranfahrenden 66-jährigen Motorradfahrer. Zwar bremste der 18-Jährige seinen VW Golf bis zum Stillstand ab, einen Sturz des Motorradfahrers konnte er aber nicht mehr verhindern. Der 66-Jährige hatte nämlich zeitgleich gebremst und wollte ausweichen. Dabei stürzte er und verletzte sich schwer.

Am Motorrad des 66-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Langenau: Eine 26 Jahre alte Frau fuhr gegen 13:30 Uhr mit ihrer Kawasaki auf der L 1232 von Langenau in Richtung Nerenstetten. Sie wollte ein vor ihr fahrendes Auto überholen, übersah aber einen entgegenkommenden Wagen. Die Frau wich nach links in den Graben aus, stürzte und verletzte sich schwer.

Der Rettungsdienst brachte die 26-Jährige in eine Klinik eingeliefert werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Lenglingen: Ein 64 Jahre alter Motorradfahrer fuhr am Samstagnachmittag gegen 17.10 Uhr auf der Straßdorfer Straße in Richtung Hohenstaufen. Aufgrund starker Sonneneinstrahlung wurde der 64-Jährige derart geblendet, dass er eine 23 Jahre alte Fußgängerin, die ein Pferd führte, am Straßenrand nicht wahrnahm und leicht mit dieser kollidierte. Sowohl die Frau als auch der 64-Jährige wurden leicht verletzt.

Da zunächst die Schwere der Verletzungen der beiden Beteiligten nicht bekannt war, wurde der Notarzt, der zuvor beim Unfall auf der K1404 im Einsatz war, mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen, wie die Ulmer Polizei berichtet. Das Verkehrskommissariat Mühlhausen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Ottenbach: Auch im Landkreis Göppingen führte das sonnige Wetter zu den ersten Motorradunfällen. Am Samstag gegen 16 Uhr fuhr ein 17 Jahre alter Motorradfahrer, der mit einer gleichaltrigen Sozia unterwegs war, von Ottenbach in Richtung "Aasrücken". Im Verlauf einer scharfen, unübersichtlichen Linkskurve kam ihm ein 21 Jahre alter Motorradfahrer entgegen. Da beide Motorradfahrer zu mittig fuhren, kollidierten die beiden Fahrzeuge frontal.

Alle drei Personen wurden durch den Unfall schwer verletzt und vom Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik eingeliefert. Neben zwei Streifenwagen der Polizeireviere Eislingen und Göppingen waren Beamte des Verkehrskommissariates Mühlhausen, drei Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber mit Notarzt und zwei Abschleppdienste an der Unfallstelle eingesetzt. Die Kreisstraße war bis gegen 17.30 Uhr gesperrt.