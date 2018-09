Mehrere Einbrüche in Ulm: Unbekannte stehlen Geld aus Arztpraxis

In drei Gebäuden haben Unbekannte Sonntagnacht in Ulm nach Beute gesucht.

Zwischen 21.30 und 7 Uhr waren die Täter nach Angaben der Polizei in der Söflinger Straße. Sie gingen zu einem Gebäude. Im Innern brachen die Unbekannten die Türen zu zwei Arztpraxen auf. In einer Praxis fanden sie Bargeld, das nahmen die Einbrecher bei ihrer Flucht mit. Ob sie auch aus der zweiten Praxis Beute mitgenommen haben, wissen die Polizisten noch nicht. Auch wie die Einbrecher in das Haus kamen, ist Gegenstand ihrer Ermittlungen.

Gegen 6.30 Uhr sah ein Mitarbeiter einer Firma in der Dieselstraße die Einbruchspuren. Unbekannte hatten ein Tor eines Gebäudes aufgebrochen. Im Innern fanden sie Reifen. Zwölf nahmen sich die Täter und flüchteten damit.

Auch in einem Bürogebäude in der Straße Am Sudhaus vermuteten Unbekannte Brauchbares: Zwischen 18 und 9.45 Uhr gingen die Einbrecher in das Gebäude. Wie sie dort hinein kamen, muss die Polizei noch herausfinden. Weiter kamen sie nicht: Die Unbekannten scheiterten an den stabilen Türen und zogen ohne Beute wieder von dannen.