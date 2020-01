Mehr Teilnehmer und umkämpfte Titel

Die offenen Tennis-Stadtmeisterschaften Ulm/Neu-Ulm in der Halle haben erneut ein Teilnehmerplus verzeichnet. Nach Angaben der Turnierleiter lagen 230 Anmeldungen vor und bei den Herren B und C gab es sogar eine Warteliste. Die Popularität des Turniers war auch an der Verteilung der Titel abzulesen. Der Sieger mit der weitesten Anreise kam von der SG Düsternbrook (Schleswig-Holstein). Die Titel in den 18 Wettbewerben verteilten sich auf 15 Vereine. „Mit weit mehr als 200 Spielen waren die Hallen des NTK Neu-Ulm, des TSV Pfuhl, des TK Ulm, des SSV Ulm 1846, des VfB Ulm und der TSG Söflingen sehr stark ausgelastet“, so die Turnierleiter. Die Tennisabteilung des TSV Pfuhl war zum letzten Mal Mitveranstalter und hatte sich aus dem Organisationsteam ganz zurückgezogen.

Trotz der großen Zahl an Teilnehmern fielen zwei Konkurrenzen weg: Bei den Damen A wurde die Mindestanzahl von acht Meldungen nicht erreicht, ebenso bei den Juniorinnen U16. Umso höher waren die Meldezahlen in den anderen Klassen.

Durchweg positiv war die Resonanz bei den Herren-Wettbewerben. In der Königsklasse Herren A war der an Nummer eins gesetzte Thomas Grün (TSV Pfuhl) nicht zu schlagen. Er siegte im Halbfinale gegen Linus Schnarrenberger (TC Göppingen) 6:4, 6:3. Im Finale wartete der ungesetzte Robin Geus (TK Ulm), der zuvor Daniel Stepanenko (TC Ehingen) besiegt hatte. Während im Endspiel der erste Satz (6:4) ausgeglichen war, zeigte Grün in Satz zwei beim 6:1, dass er auch mit knapp 39 Jahren noch bestens bei den Herren A mithalten kann. Bei den Herren B an eins gesetzt war Martin Brehm (TSV Pfuhl), der in den beiden ersten Runden zu kämpfen hatte, das Halbfinale gegen Lukas Waller (TC Lindau) klar gewann (6:2, 6:0) und im Finale gegen den ungesetzten Yannik Mangold (SV Grimmelfingen) mit 2:6, 6:3, 11:9 die Oberhand behielt. Vom TC Düsternbrook (Schleswig-Holstein) kam der Sieger der Herren C: Patrick Ralf holte sich den Titel mit 6:0, 6:2 im Finale gegen Andreas Stroebele (SG Altheim).

Die Altersklassen waren fest in Ulmer Hand. Vier Siege benötigte Andreas Brandt (TSG Söflingen) für den Herren-30-Titel. Knapp war das Halbfinale gegen Marc Wiedbrauck (TK Ulm), das 6:4, 4:6, 10:6 endete, das Finale gegen Markus Heinz (FC Burlafingen) gewann er 6:2, 6:3. Einen Siegeszug legte Tobias Neumann (TK Ulm) bei den Herren 40 hin, im Finale schlug er Christoph Fichtner (TSG Söflingen) 6:0, 6:2. Ein Bruderduell war das Endspiel der Herren 50: Christoph Ebner, an eins gesetzt, verlor gegen den an zwei gesetzten Markus Ebner (beide TK Ulm) 5:7, 6:3, 7:10. Den Titel der Senioren 60 holte sich Peter Näter (SV Arnegg) mit 6:2, 6:3 gegen Yorck Kalke (TC Weißenhorn).

Die Jüngsten in der Klasse U8 spielten im Kleinfeld. Bei den Mädchen gewann Alea Barth (SC Heroldstadt), bei den Jungen Feres Nasr (TC Bernhausen). Im Midcourt U9 siegten Ksenia Hermann (TC Ludwigsburg) und Tim Hipp (TC Onstmettingen). Die U10 spielte im Großfeld mit druckreduzierten Bällen; bei den Mädchen siegte Lena Büchele (SPG Aalener Sportallianz), bei den Jungen Lian Bienert (Allener Sportallianz).

Um Leistungsklassenpunkte ging es ab der Kategorie U12. Nathalie Rothenbacher (TSG Achstetten) holte den Titel bei den Mädchen, bei den Jungen setzte sich in einem Mammutfeld Levin Hegele (TC Meckenbeuren-Kehlen) durch. Siegerin der U14 wurde Thea Back (TK Ulm), bei den Jungen gewann Niels Heigele (SSV Ulm 1846). In der Klasse Junioren U16 besiegte Ronan Bradley (TC Tettnang) im Finale Florian Fischer (TC Lauchheim) mit 6:4, 3:6 und 11:9.