Mehr Teilnehmer bei Qualiturnier

119 Tischtennisspieler in den Wettbewerben Jungen 11 bis 18 haben am Qualifikationsturnier für das Ranglistenfinale in der Gustav-Benz-Halle in Neu-Ulm teilgenommen. Dies bedeutete eine leichte Zunahme gegenüber der Teilnehmerzahl 2018.

Das Feld der Jungen 11 war eng beieinander, die ersten drei Spieler hatten ein Spielverhältnis von 6:1 auf. Sieger wurde Philipp Bauer (SSV Ulm 1846). In der Konkurrenz der Jungen 12 gab es mit Sascha Schatlowski (SC Bach) einen eindeutigen und ungeschlagenen Tagessieger.

Bei den Jungen 13 sicherte sich Jens Weber (SC Berg) den Tagessieg mit einer 6:1-Bilanz. Dahinter folgten gleich sieben Spieler, die eine Bilanz von 4:3 Siegen mit unterschiedlichen Satzdifferenzen aufwiesen. Die Konkurrenz der Jungen 14 entschied David Crisciu (SV Aufheim) knapp bei gleichem Spielverhältnis für sich.

Thomas Treitlein (SSV Ulm 1846) beherrschte die Konkurrenz der Jungen 15 bei nur einem Satzverlust ziemlich unangefochten. Danach folgte eine breite Verfolgergruppe mit 4:2 sowie 3:3 Spielen.

Die Jungen 18 wurden aufgrund der Anmeldezahl und der Vorjahreserfahrungen die Qualifikation in zwei Gruppen ausgespielt. Die ersten beiden Spieler jeder Gruppe setzten sich klar von den anderen ab, dahinter lagen die Spieler eng beieinander. In der Gruppe 1 sicherte sich David Neubauer (VfB Ulm) den Tagessieg vor Maximilian Edele (SC Vöhringen), in der Gruppe 2 lag Marvin Sobott (SC Staig) am Ende vor Ken Erdle (TTC Setzingen) bei gleicher Spiel- und Satzdifferenz knapp durch, weil er einen um zwei Punkte höheren QTTR-Einstiegswert vorwies.

Die Teilnehmer auf den ersten acht Plätzen bei den Jungen 11, 13, 14, 15 und 18 sowie die ersten sechs bei den Jungen 12 qualifizierten sich für das Ranglistenfinale.