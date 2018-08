Mehr Physis für Devils-Defensive

Mit Sebastian Koberger hat der Eishockey-Landesligist Devils Ulm/Neu-Ulm für die Defensive noch einmal eine Verstärkung präsentiert. 223 Oberliga-Einsätzen für die Tölzer Löwen und die Lindau Islanders in den vergangenen sechs Jahren hat Koberger auf dem Buckel – und damit viel Erfahrung. Ebenfalls brachte es der 24-jährige auf 22 Einsätzen in der deutschen Junioren-Nationalmannschaft.

Das Eishockeyspielen lernte der gebürtige Münchner beim EHC Klostersee, sowie beim EC Bad Tölz, bei denen er sowohl in der Junioren-Bundesliga als auch in der Deutschen Nachwuchs Liga aktiv war. In der darauf folgenden Saison gehörte Sebastian zum festen Kader des damaligen Oberligisten EC Bad Tölz. Mit 1,89 Metern bei 83 Kilogramm bietet der angehende Physiotherapeut auch physische Stabilität vor dem Gehäuse. Bei den Devils wird er in der kommenden Saison die Nummer 19 tragen.

Ihr erstes Testspiel bestreiten die Devils am Samstag, 15. September, 17 Uhr, beim SC Bietigheim-Bissingen, einen Tag später, 18 Uhr, treten sie beim EV Ravensburg an. Zu Hause sind sie am 30. September, 18 Uhr, gegen Königsbronn und am 7. Oktober, 18 Uhr, gegen Pfronten zu sehen.