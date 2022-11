Mehr Ausbildungsstellen als Suchende: Diese Entwicklung verstärkt sich

Mehr Ausbildungsstellen als Ausbildungssuchende hat es im vergangenen Jahr in der Region gegeben. Das zeigt die Ausbildungsbilanz der Agentur für Arbeit Ulm. Bis Ende September konnten 543 Ausbildungsstellen nicht vergeben werden und damit mehr als im Vorjahr“, berichtet Dr. Torsten Denkmann, Leiter der Agentur für Arbeit Ulm. „Betrachtet man die Entwicklung über die letzten Jahre hinweg, so ist eindeutig zu erkennen, dass sich die Schere zwischen Ausbildungsstellenangebot und -nachfrage immer weiter öffnet“, ergänzt der Agenturleiter und konkretisiert: „Für Ausbildungssuchende ist der Ausbildungsmarkt chancenreich wie nie zuvor. Hingegen spitzt sich die Situation für manch ein Ausbildungsbetrieb weiter zu. Denn wenn heute die Azubis fehlen, dann fehlen morgen die Fachkräfte.“

Erfreulich sei, dass nach zwei Jahren unter Pandemiebedingungen wieder verstärkt berufliche Orientierung an Schulen angeboten werden konnte. In der Folge nahm die Zahl der unversorgten Bewerber ab. Von Oktober 2021 bis September 2022 wurden der Agentur für Arbeit Ulm insgesamt 4 091 Ausbildungsstellen gemeldet, 72 oder 1,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig nahmen 2 548 Bewerberinnen und Bewerber die Unterstützung der Berufsberatung der Arbeitsagentur bei der Ausbildungsplatzsuche in Anspruch, 248 oder 10,8 Prozent mehr als im Vorjahr. In Relation kamen 1,61 Ausbildungsstellen auf jeden Bewerber. 543 Ausbildungsstellen blieben unbesetzt, 46 oder 9,3 Prozent mehr als im Vorjahr. „Je mehr Angebot und Nachfrage auseinanderdriften, desto wichtiger wird es, allen Bewerben eine Chance zu ermöglichen. Auch wenn sie auf den ersten Blick als weniger geeignet erscheinen“, gibt Denkmann zu bedenken.

Abgesehen von der Reihenfolge ändern sich die Berufswünsche junger Menschen seit Jahren kaum. Jungen wollen Kfz-Mechatroniker (Vorjahr Rang 2) oder Industriemechaniker (Vorjahr Rang 1) werden. Auf Rang 3 hat sich der Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik (Vorjahr Rang 9) an Stelle des Fachinformatikers Systemintegration geschoben. Bei den jungen Frauen stehen wie im Vorjahr die Berufe Medizinische Fachangestellte und Kauffrau für Büromanagement auf Rang 1 und 2. Der Beruf Verkäuferin (Vorjahr Rang 5) löst die Industriekauffrau auf Listenplatz 3 ab. Von den 543 unbesetzten Ausbildungsstellen fielen die meisten auf die Berufe Kaufmann im Einzelhandel, Medizinische Fachangestellte und Verkäufer. Im Vorjahr waren es die Berufe Verkäufer, Kaufmann im Einzelhandel und Bäckereifachverkäufer.