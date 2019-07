Mehr als im Vorjahr: 23,5 Tonnen Müll wurden am Schwörmontag eingesammelt

Rund 23,5 Tonnen Müll haben die Tausenden von Festgästen am Schwörmontag in Ulm hinterlassen. Im Vorjahr waren es rund 22 Tonnen. Das teilte Stadtreinigung der Entsorgungs-Betriebe der Stadt Ulm (EBU) am Mittwoch mit.

Am Dienstagmorgen um 4 Uhr begann die EBU die Abfälle der Schwörfeierlichkeiten zu beseitigen. Unter körperlichem Einsatz und mit technischer Hilfe von acht Kehrmaschinen und einem Radlader räumten 32 städtische Mitarbeiter innerhalb von 12 Stunden den Schwörmontags-Müll zusammen.

Weniger Aufwand hatten die Stadtreiniger, wenn Abfälle bereits selbständig während der Veranstaltung auf einem Haufen gesammelt wurden – statt sie großflächig im Gelände liegen zu lassen.

Konzept hat sich bewährt

Bewährt hat sich laut Mitteilung dieses Jahr wieder das Konzept, zirka 200 zusätzlich orangefarbene Abfallbehälter in der Innenstadt, der Donauwiese und der Friedrichsau aufzustellen, um auf eine Müllabgabe an festen Stellen hinzuwirken.

Pünktlich am Dienstag zu Öffnungszeiten der Geschäfte waren die Fußgängerzonen in der Ulmer Innenstadt gereinigt. Der extra aufgestellte Container in der Friedrichau für größere Abfallstücke und Boote der „Nabader“ wurde ebenfalls gut angenommen, heißt es weiter.

Die Beseitigung der Abfälle und liegengebliebener Boote in der Au und am Donauufer dauerten noch bis Mittwoch an.

Die EBU freuen sich, dass der Ulmer Kanufahrer wie bereits in den vergangenen Jahren nach Schwörfest und Nabada seine Mitglieder am Dienstagabend zur Müllsammeltour auf der Donau zwischen Vereinshaus bis zum Wehr Böfinger Halde aufgerufen hat. Auch sie und all die anderen, die freiwillig Müll einsammeln, den sie nicht hinterlassen haben, tragen dazu bei, dass Ulm wieder sauberer wird.

Tausende Einwohner und Besucher sind in Ulm zur traditionellen jährlichen Schwörfeier zusammengekommen. Höhepunkt war wieder das Nabada auf der Donau.