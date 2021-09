Mehr als 2000 Klima-Demonstranten auf dem Münsterplatz

Zwei Tage vor der Bundestagswahl seien am Freitag in Ulm so viele Menschen wie lange nicht mehr für den Klimaschutz auf die Straße gegangen, teilt die lokale Fridays for Future-Gruppe mit – mehr als 2000 Demonstrantinnen und Demonstranten, „und keineswegs nur Jugendliche“.

Frauen und Männer aller Altersgruppen hätten sich zunächst um 15 Uhr auf dem Münsterplatz versammelt und seien dann durch Ulm und Neu-Ulm gezogen – vorbei an beiden Rathäusern, denen sie wegen der Klimapolitik die Rote Karte zeigten.

Die Wahl am Sonntag sei die wichtigste überhaupt, sagte die 16 Jahre alte Lena von Fridays for Future Ulm/Neu-Ulm als Rednerin bei der Auftaktkundgebung. „Geht wählen. Setzt euch für diese und die kommenden Generationen ein“, forderte sie das Publikum auf. Sie selbst dürfe ihre Stimme noch nicht abgeben. Doch die Älteren hätten nun die Gelegenheit zu zeigen, dass sie Klimagerechtigkeit, die Angst vor der Klimakrise und die Anliegen der jüngeren Menschen ernst nähmen. „Wir alle haben ein Recht auf Klimaschutz und wir alle haben ein Recht auf Zukunft“, rief sie und kündigte an: „Wir streiken bis ihr handelt.“

Das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten ist eine zentrale Forderung von Fridays for Future – also das Ziel, den menschengemachten globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen. Um das zu schaffen, seien nur noch neun Jahre Zeit.