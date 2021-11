Mehr als 150 Kilo Drogen bei Polizeieinsatz beschlagnahmt

153 Kilogramm Marihuana und acht Kilogramm Haschisch: Dass die Polizei Drogen in solch einer Menge beschlagnahmt, kommt nicht jeden Tag vor. Daher sprechen die Ermittler im vorliegenden Fall auch von einem „empfindlichen Schlag“ gegen die organisierte Rauschgiftkriminalität. Sechs Männer wurden festgenommen. Durchsuchungen fanden dabei auch in Ulm statt.

Die Festnahmen erfolgten bereits vor mehr als einer Woche. Fünf der sechs Männer im Alter von 38 bis 48 Jahren stehen im Verdacht, einen regen Handel mit Rauschgift in nicht geringer Menge betrieben zu haben. Einem 38-Jährigen wird vorgeworfen, die Drogen nach Deutschland geschmuggelt zu haben.

Der aus Bosnien stammende mutmaßliche Drogenkurier hatte sich nach Angaben der Ermittler im Industriegebiet Stuttgart-Weilimdorf aufgehalten, um ein Rauschgiftgeschäft abzuwickeln. Hierbei konnten die Beamten beobachten, wie er und weitere Tatverdächtige gerade Ladetätigkeiten durchführten.

128 Kilogramm Marihuana und acht Kilogramm Haschisch

Es erfolgte der Zugriff der Polizei durch Spezialkräfte. Die beteiligten Personen konnten demnach widerstandslos festgenommen werden. Bei der Überprüfung stellten die Beamten in einem Transporter rund 128 Kilogramm Marihuana und etwa acht Kilogramm Haschisch sicher. In einem Lkw-Anhänger fanden sie zudem circa 25 Kilogramm Marihuana.

Der mutmaßliche Kurier soll das Rauschgift in seinem Fahrzeug aus Spanien nach Deutschland geschmuggelt haben. Das sichergestellte Marihuana und Haschisch hat den Ermittlern zufolge einen geschätzten Straßenverkaufswert von über einer Million Euro.

Beweismaterial sichergestellt

In der Folge durchsuchten die Einsatzkräfte der Polizei neun Objekte, insbesondere Wohn- und Geschäftsräume in den Stadt- beziehungsweise Landkreisen Böblingen, Sindelfingen, Ulm und Freiburg. Dort wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. So zum Beispiel Waffen, mehrere Tausend Euro mutmaßliches Dealergeld und Material zum Bau einer größeren Marihuana-Plantage.

Die 43- und 41-jährigen türkischen Staatsangehörigen sowie der 48-jährige Deutsche, der 39-Jährige mit äthiopischer und eritreischer Staatsangehörigkeit und der 38-jährige Bosnier wurden am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der die beantragten Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte. Die beschlagnahmten Beweismittel bedürfen jetzt noch der weiteren Auswertung. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Auskünfte können zum jetzigen Zeitpunkt nicht erteilt werden, so die Staatsanwaltschaft Stuttgart in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Kriminalpolizei Stuttgart.