„Megageil, dass wir gewonnen haben“ - so feiern die Spatzen die Pokalsensation

Nach dem überraschenden 2:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt hat die Mannschaft des SSV Ulm 1846 ausgelassen den Einzug in die nächste Runde des DFB-Pokals gefeiert. Schon im Donaustadion kannte der Jubel nach dem Abpfiff keine Grenzen.

Am Abend war Spatzen-Kapitän Florian Krebs beim ZDF im aktuellen Sportstudio eingeladen. Dort erzählte er Moderator Sven Voss gut gelaunt, man habe eben das "Quäntchen Glück" auf seiner Seite gehabt. Im vergangenen Jahr hatte die Eintracht gegen den FC Bayern München den DFB-Pokal gewonnen, nun schmissen die Ulmer den Titelverteidiger gleich in der ersten Runde aus dem Wettbewerb. "Was wir heute geschaffen haben, war etwas ganz besonders", so Krebs.

Die Struktur in Ulm sei gegeben, um auch in Zukunft Großes erreichen zu können. Mittelfristig will der Club aus der Regionalliga in die Profiligen wechseln.

Für Lacher sorgte Krebs dann aber vor allem als Comedian. Sowohl Oliver Kahn als auch Franz Beckenbauer wurden vom Ulmer Kapitän kurzerhand imitiert - sehr zur Freude von Moderator und Publikum.

Polizei zufrieden mit Einsatz rund um das Spiel

Die Polizei, die mit mehreren hundert Polizeibeamten im Einsatz war, um für die Sicherheit zu sorgen, zog am Ende des Spiels eine positive Bilanz.Nur vereinzelt waren Einsätze nötig. "Wir haben den Fans gezeigt, dass uns die Sicherheit wichtig ist und wir keine Gewalt dulden", sagte Leitender Polizeidirektor Josef Veser, der Einsatzleiter der Polizei. Das Spiel war zuvor als Risiko-Spiel eingestuft worden. Denn das Aufeinandertreffen von Gewalt suchenden Anhängern der beiden Mannschaften war nicht auszuschließen.

Dennoch ermitteln die Beamten gegen einen Fan wegen einer Beleidigung, gegen einen zweiten wegen einer Körperverletzung gegen eine Ordner. Gegen zwei weitere ermittelt die Polizei, weil sie Pyrotechnik gezündet haben.

Einen Besucher des Spiels musste die Polizei wegen seiner Trunkenheit in Gewahrsam nehmen. "Die Fans haben ihren Teil dazu betragen, dass das Spiel so störungsfrei verlief. Bei ihnen stand der Sport erkennbar im Vordergrund", lobte Veser. So stelle sich die Polizei das Verhalten der Fans immer vor.