Mediziner aus Ulm bei European Games

Von Freitag, 21. Juni, an und bis 30. Juni werden in der weißrussischen Hauptstadt Minsk die zweiten Europaspiele (European Games) ausgetragen. Athleten in 15 Disziplinen treten an, insgesamt 200 Medaillenwettkämpfe werden austragen. Diese Spiele mit olympischem Charakter sind ein wichtiges Ereignis im europäischen Sport, wie namhafte Athleten berichten. Aus Ulm ist der Arzt der deutschen Nationalmannschaft (Boxen, Skispringen), Dr. Mark Dorfmüller, dabei.

Dorfmüller wird in Minsk vermutlich alle Hände voll zu tun haben, um die 13 Boxathleten medizinisch zu betreuen und zu versorgen. „Ich freue mich sehr auf die ganzen Spiele. Es ist wieder etwas Besonderes mit vielen Top-Sportlern gemeinsam die kleinen olympischen Spiele zu bestreiten und es ist eine Ehre dabei zu sein“, sagt der Mediziner aus Ulm.. „ Mit unseren Boxern sind wir in der Weltspitze angekommen. Es gehört aber auch viel Glück dazu, etwa bei der Auslosung. Zudem muss man verletzungsfrei bleiben über das ganze Turnier.“ Dorfmüller ist vor allem über das Abschneiden der drei deutschen Boxerinnen bei den Europaspielen gespannt – „eine von ihnen, Ornela Wahner, ist frisch gebackene Weltmeisterin“, so Dorfmüller. „Aber auch die Männer können Medaillenplätze erreichen.“

Rund 4000 Athleten

Nicht nur für den in Ulm tätigen Arzt sind die European Games eine besondere Veranstaltung – auch andere aktuelle und frühere Top-Athleten unterstreichen die Bedeutung der kontinentalen Wettkämpfe mit olympischem Charakter. Bedeutend sind sie, trotz ihrer noch kurze Geschichte. Mit rund 4000 Athleten aus 50 Nationen, 2000 Trainern, mehr als 1000 Schiedsrichtern und 1000 Pressevertretern werden die Europaspiele die größte europäische Sportveranstaltung des Jahres 2019 sein. In acht Sportarten haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio zu qualifizieren. „Für manche Athleten ist diese Veranstaltung megawichtig, für andere ist sie nur eine Durchgangsstation. Kommt ganz auf die Disziplin an“, sagt Jan Fitschen, Europameister im 10 000-Meter-Lauf.

Der Deutsche Olympia Sportbund (DOSB) ist mit 149 Athleten in 13 Sportarten nach Minsk vertreten. Wobei das Kanuten-Team um Sebastian Brendel mit 23 Teilnehmern die größte Gruppe stellt. „Das Besondere an den European Games ist es, dass es eine Multisportveranstaltung ist und mehrere Wettkämpfe gleichzeitig stattfinden. Klein Olympia. Für uns ist es die Europameisterschaft und auch eine Einstimmung auf die Olympischen Spiele im nächsten Jahr“, so Brendel. „Mein Akku ist nach den Weltcups in Pozan in Polen und Duisburg aufgeladen und ich freue mich sehr, dass es nun losgeht. Sicher wird mir Martin Fuska Paroli bieten, wie immer. Ich bin Titelverteidiger und habe immer Druck, dennoch würde ich sagen, nicht mehr oder weniger als sonst. Sollte ich tatsächlich Gold holen, gönne ich mir erstmal ein Bier.“

Eine weitere große Gruppe mit 21 Teilnehmern stellen die Leichtathleten. „Ich bin nicht in Minsk, verfolge die Europaspiele aber, so gut es geht, am Fernseher“, sagt Jan Fitschen. Er hofft, das die European Games eines Tages auch einmal in Deutschland stattfinden. „Für einen Athleten ist es immer was besonderes solche Spiele im eigenen Land zu haben. Da hat man viel mehr Rückhalt durch die eigenen Freunde und Fans.“

Die Europaspiele sind eine recht neue Veranstaltung. Bei der ersten Auflage in Baku 2015 nahmen alle 50 Mitgliedstaaten der EOC teil, zudem die Färöer Inseln und Gibraltar. Die deutsche Mannschaft schloss mit 16 Gold-, 17 Silber- und 33 Bronzemedaillen ab und landete im Medaillenspiegel. auf Platz vier.

Bogenschützin trägt die Fahne

Bogenschützin Lisa Unruh, Olympia-Zweite 2016 und fünfmalige Weltmeisterin, trägt bei der Eröffnungsfeier der European Games in Minsk die deutsche Fahne. Dies beschloss das Präsidium des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) in Berlin. „Als sie mir gesagt hatten, das ich unsere Fahne tragen darf, war ich perplex. Ich habe sofort gesagt dass ich das gern übernehme, egal wann die Eröffnungsfeier ist. Es ist eine Riesenehre für mich und bedeutet mir viel.“