Meditative Münster-Führung

In der Reihe der meditativen Münsterführungen werden in diesem Jahr die Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde thematisiert. Die letzte Führung widmet sich am Montag, 21. Oktober, (18 bis 19.30 Uhr) dem Thema: Erde. Das Fundament des Münsters sowie der Boden des Münsters werden betrachtet. Verbrannte Erde, Solaranlagen auf kostbaren Ackerflächen und Bodenversiegelung werden zur Sprache kommen. In der Führung gibt es auch eine meditative Phase. Der Eintritt ist frei. Treffpunkt: erste Bankreihen unter der Orgel. Foto: rase