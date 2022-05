Max Mutzke kommt mit der SWR Big Band nach Ulm

Max Mutzke hat Leidenschaft und Talent im Überfluss und ist in der Lage, das Publikum sofort in seinen Bann zu ziehen. Die Shows mit der SWR Big Band verbinden Spielwitz, Spontanität und Virtuosität auf so einmalige, emotionale Weise, dass es das Publikum von den Sitzen reißt, heißt es in einer Mitteilung. Die Kombination aus kräftigem Big-Band-Sound und Max Mutzke ist am Sonntag, 22. Mai, um 20 Uhr auch in Ulm im Congress-Centrum zu erleben. Es handelt sich bei diesem Konzert um den Ersatztermin für den 29. Januar. Gekaufte Tickets sind weiterhin gültig.

Was ist Glück? Eine Frage, auf die es wohl ebenso viele Antworten wie Menschen auf diesem Planeten gibt. Max Mutzke hat auf seinem aktuellen, im September 2021 erschienenen Album „Wunschlos süchtig“ seine ganz persönliche Definition dieses irgendwie kaum greifbaren Gefühls gefunden: Glücklichsein als innere Einstellung. Als aktiv praktizierte Form des positiven Denkens und die Fähigkeit, ganz bewusst die Schönheit in jedem Augenblick zu erkennen. „Ich drücke all das Glück aus, welches ich gerade empfinde“, erklärt der Sänger und Musiker das Leitmotiv seines neuen Albums.

Seit 2015 tritt Max Mutzke regelmäßig mit der SWR Big Band auf. Gemeinsam unterhalten sie die Zuschauer mit einem Programm aus Jazz-Stücken und eigenen Songs des Badeners. Dabei passt die soulige Stimme perfekt zu Titeln wie „Me & Mrs Jones“ von Billy Paul, aber auch „Empire state of mind“ von Alicia Keys, so die Mitteilung.

Seit 3. April wurde ein großer Teil der Corona-Maßnahmen außer Kraft gesetzt. Das heißt, dass es ab sofort keine Kontaktnachverfolgung, Pflicht zum Test- oder Impfnachweis und Maskenpflicht mehr gibt. Der Veranstalter bittet lediglich um eine situationsangepasste Nutzung eines Mund-Nasen-Schutzes.

Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100 Prozent Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Telefon 07139 / 5 47 oder per E-Mail an ticket@provinztour.de erhältlich. Aus Sicherheitsgründen haben Kinder unter sechs Jahren auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.