Maskenpflicht: Polizei kontrolliert in Ulmer Innenstadt

Die Polizei hat am Donnerstag in der Ulmer Fußgängerzone kontrolliert. Drei Streifen, darunter auch eine zivile Streife, waren unterwegs und sprachen gezielt Menschen an, die in Gruppen zusammenstanden oder zu eng gemeinsam durch die Einkaufsstraße flanierten.

Bei gut einhundert auf einen fehlenden Mund-Nasen-Schutz angesprochenen Fußgängern waren etwa 40 Menschen uneinsichtig, diese wurden daher angezeigt. Über die Bußgeldstelle der Stadt Ulm bekommen sie in den nächsten tagen Bußgeldbescheide, die bis zu 250 Euro teuer sein können. Der Großteil der Angesprochenen zeigte sich einsichtig und durfte dann auch mit korrektem Mund-Nasen-Schutz weitergehen.

Auffallend war am Donnerstag, dass sich immer wieder Passanten bei den Polizisten bedankten, dass sie die Kontrollen durchführten. Auch stellten manche ganz gezielte Fragen, was denn nun erlaubt ist und was nicht. Die Polizei wird die Kontrollen weiter fortsetzen und auch weiterhin erst informieren, nur Uneinsichtige werden ein Bußgeld bekommen.