Maskenpflicht: Polizei in Bayern kontrolliert jetzt verschärft

Im Rahmen einer bayernweiten Aktion wurde am Donnerstag auch in Neu-Ulm die Einhaltung der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr kontrolliert. Das bayerische Innenministerium hat diese Kontrollaktion angesetzt, auch in anderen Bundesländern wird aktuell verschärft kontrolliert. Anlass geben die derzeit wieder deutlich zunehmenden Zahlen an Neuinfektionen.

Wer an Haltestellen, Bussen, Zügen oder Taxis keinen Mund-Nasen-Schutz trägt, riskiert ein Bußgeld von 150 Euro. Die Beamten waren dabei nicht nur an Haltestellen präsent, sondern auch in Bussen und Zügen. Ergebnisse der Kontrollen will das bayerische Innenministerium in den nächsten Tagen bekanntgeben. Auch der Zentrale Umsteigepunkt am Neu-Ulmer Bahnhof wurde bestreift, dabei wurden die Fahrgäste ohne Mund-Nasen-Schutz angesprochen und aufgeklärt. Die meisten Fahrgäste zeigten Verständnis oder freuten sich sogar, dass „endlich mal“ kontrolliert wird. Eine Mutter empfand dagegen die Kontrolle überzogen, da sie nur mit ihrem Kind gemeinsam auf der Haltestellen-Bank saß. Während dem Gespräch mit den Polizisten setzte sie dann ihren Schutz auf und trug ihn auch weiterhin.