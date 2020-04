Maskenpflicht auch auf dem Ulmer Wochenmarkt? Das sagt die Stadt

In Bussen, Bahnen und beim Einkaufen müssen die Menschen im Südwesten zur Eindämmung des Coronavirus ab sofort auf unbestimmte Zeit Masken tragen. Am Montag trat die Maskenpflicht in Läden, Einkaufszentren sowie im Nahverkehr wie in U-Bahnen, Bussen, an Bahn- und Bussteigen in Kraft.

Doch wie ist die Situation auf dem Ulmer Wochenmarkt?

Wochenmärkte in Baden-Württemberg unterliegen nicht der Maskenpflicht, teilt die Ulmer Stadtverwaltung am Montag mit. Diese gilt lediglich für den Einkauf in Geschäften. Dennoch empfiehlt die Ulmer Marktleitung Beschickern und Kunden das Tragen von Mund-Nase-Schutzmasken.

Jürgen Eilts von der Ulm-Messe, die die Ulmer Wochenmärkte organisiert, weist darauf hin, dass Masken gerade aufgrund des oftmals nur ungenügend einzuhaltenden Mindestabstandes von 1.5 Metern auf den Märkten eine sinnvolle Ergänzung seien, um das Risiko einer Infektion zu verringern.

Von einer Maskenpflicht möchte die Stadt vorerst absehen, zumal diese auf dem Münsterplatz, wo ständig Passanten und Kunden unterwegs seien, kaum zu überprüfen wäre.

Stattdessen appelliert die Stadt an Einsicht und Vernunft aller Beteiligten: Abstand halten, Husten-/Nies-Etikette beachten, Mund und Nase bedecken.