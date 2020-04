Maskenpflicht ab Montag im Nahverkehr – SWU appelliert an Fahrgäste

Wer ab Montag in Bayern und Baden-Württemberg im Bus oder in der Straßenbahn unterwegs ist, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) appellieren mit Blick auf die Maskenpflicht an die Eigenverantwortung der Fahrgäste.

„Das ist der beste Weg, Ansteckungsgefahren zu bannen. Rücksichtnahme und ein gutes Miteinander können die Fahrt im ÖPNV gerade jetzt angenehmer machen“, wird SWU-Verkehr-Chef André Dillmann in einer Mitteilung am Donnerstag zitiert.

Die SWU sind nach eigenen Angaben in den Städten Ulm und Neu-Ulm pro Tag mit rund 60 Bussen und Straßenbahnen im Einsatz. Um die 500 Haltestellen werden angedient. Hier zu kontrollieren, dass jeder eine Maske trägt wäre für die SWU „vollends unmöglich“. Das Unternehmen sei personell nicht in der Lage und setzt daher darauf, dass Fahrgäste die Pflicht, den Mund-Nasen-Schutz zu tragen, in eigener Verantwortung befolgen.

Laut Verkehrsministerium sind die Verkehrsunternehmen auch nicht für die Umsetzung dieser Pflicht oder deren Kontrolle verantwortlich. „Das ist hoheitliche Aufgabe der Behörden“, so die SWU.

Jedoch wollen die SWU ihre Fahrgäste über die Bildschirme in den Fahrzeugen und durch Lautsprecherdurchsagen an die Mund-Nasen-Bedeckung erinnern. Seit längerem schon machen Aushänge in den Fahrzeugen und an den Haltestellen auf die Hygiene- und Abstandsregeln aufmerksam.

Der Bus- und Straßenbahnfahrer muss laut SWU im Fahrzeug übrigens keinen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das erübrige sich, sobald die Fahrerkabine ein abgeschlossener Raum ist – wie in den Straßenbahnen – oder der Zustieg an der Fahrertür gesperrt ist. Auch das sei in den Bussen der SWU und in den Straßenbahnen gewährleistet. Außerdem sei der Fahrerarbeitsplatz vom Fahrgastraum durch eine Absperrung getrennt.