Maschine fängt Feuer – Arbeiter reagiert schnell und überlegt

Bei einem Brand in einer Firma am Mittwoch in Blaustein sind drei Arbeiter verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, brannte es um kurz nach 21 Uhr an einer Maschine in dem Arnegger Betrieb. Ein Arbeiter bemerkte das sofort.

Er handelte rasch und überlegt: Mit einem Feuerlöscher erstickte er die Flammen. So wurde außer der Maschine nichts beschädigt.

Jedoch erlitten drei Beschäftigte während der Löscharbeiten Atembeschwerden. Der Rettungsdienst untersuchte die Männer, die leicht verletzt waren. Sie mussten aber nicht ins Krankenhaus.

Wie hoch der Schaden an der Maschine ist, weiß die Polizei noch nicht. Sie geht davon aus, dass der Brand durch einen Defekt an der Maschine ausbrach. Die Feuerwehr sorgte dafür, dass die Firma gut durchlüftet wurde und keine weitere Gefahr bestand.