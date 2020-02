Marode Gänstorbrücke nach Unfall mit Lkw stundenlang gesperrt

Wegen eines Lkw-Unfalls ist die marode Gänstorbrücke zwischen Ulm und Neu-Ulm am Donnerstagmorgen über mehrere Stunden gesperrt gewesen. Verletzt wurde dabei niemand. Jedoch wurden die Höhen- sowie die Breitenbegrenzungen beschädigt, die eigentlich verhindern sollen, dass entsprechende Lkw die Brücke passieren.

Der Polizei gemeldet wurde der Unfall gegen 5.45 Uhr. Demnach habe der Laster mit einem nach Angaben der Polizei auswärtigem Fahrer, der sich nicht ausgekannt haben soll, versucht, nachdem er auf die Brücke gefahren war, zu wenden. Dabei sei er dann gegen die Höhenbegrenzung gekracht und auf einem Betonpoller hängengeblieben.

Höhenbegrenzung muss ausgetauscht werden

Die Warnbaken wurden beschädigt, genauso wie die Höhenbegrenzung. Die Polizei spricht von einem lediglich geringen Schaden in Höhe von rund 3500 Euro am Lkw. Die Höhenbegrenzung müsse der städtische Bauhof austauschen, so der Polizeisprecher.

Die Überfahrt von Neu-Ulm nach Ulm war bis zirka 8 Uhr nicht möglich. Die Brücke war für die schwere Bergung des verunfallten Lkw für Autofahrer gesperrt. Das Fahrzeug musste von den Betonpollern gehoben werden.

Die Folge war ein kilometerlanger Stau in Ulm und Neu-Ulm bis zuürck in den Stadtteil Pfuhl. Über den Verkehrsfunk wurde mitgeteilt, die Ulmer und Neu-Ulmer Innenstadt zu meiden.

Eigentlich war seitens der beiden Städte Ulm und Neu-Ulm vorgesehen, dass bereits zwischen den Jahren eine Schranke vor den Brücken angebracht wird, um genauso so ein Szenario zu verhindern. Jedoch verspätete sich die Lieferung dieser Schranken. Ende der kommenden Woche sollte es soweit sein. Inwiefern dieser Unfall jetzt aber wieder Verzögerungen mit sich bringt, wird sich zeigen.

Weitere Informationen folgen.