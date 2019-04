Marode Brücke: Ulm muss B10-Sperrung verschieben

Es wird eine kleine Baustelle mit gewaltigen Auswirkungen. Doch wann sich Autofahrer in Ulm deswegen auf große Staus einstellen müssen, ist wieder offen. Die Stadt muss die Maßnahme und die dafür nötige Sperrung der Wallstraßenbrücke und der Brücke über das Blaubeurer Tor verschieben. Denn die Baufirma kann den versprochenen Zeitplan nicht einhalten. Der Grund: Lieferschwierigkeiten beim nötigen Kunstharz.

Dabei hatte es die Planer der Abteilung Verkehrsinfrastruktur einige Mühe gekostet, überhaupt einen passenden Termin zu finden. Ursprünglich ausgewählt worden waren dieses Wochenende sowie das erste im Mai. Jetzt sollen die dringend nötigen Arbeiten im Sommer angepackt werden, voraussichtlich Ende Juni.

Es ist ärgerlich, weil es mit anderen Baumaßnahmen abgestimmt ist. Timo Roth, zuständiger Ingenieur

„Es ist ärgerlich, weil es mit anderen Baumaßnahmen abgestimmt ist“, sagt Timo Roth, zuständiger Ingenieur bei der Stadt Ulm. Zudem habe das beauftragte Unternehmen mehrere Zusagen gegeben, die es nun doch nicht einhalten könne. Man habe die ursprünglichen Termine eigens so ausgewählt, dass sich die Belastungen für die Verkehrsteilnehmer in Grenzen halten.

An vielen anderen Terminen rechnen die Planer wegen Großveranstaltungen oder verkaufsoffenen Wochenenden mit deutlich mehr Fahrern in der Stadt.

Darum geht es: Eine kleine Brücke über die Große Blau ist marode. Ihre Abdichtung ist stark beschädigt, wodurch Wasser und Streusalz in den Beton eindringen können. Dadurch könnten der tragende Teil der Brücke und die Stahlelemente beschädigt werden. Die Stadt hat sich für eine ungewöhnliche Art der Reparatur entschieden, bei der Hohlräume im Asphalt freigelassen und später mit Kunstharz aufgefüllt werden. Das soll die Bauarbeiten deutlich beschleunigen.

Das Bauwerk, das als Brücke nicht zu erkennen ist, befindet sich kurz vor der Einfahrt in den Westringtunnel am Hindenburgring. In der Nähe liegen das Schubart-Gymnasium, die Esso-Tankstelle und die Firma Schwenk Zement. Um einen Rückstau in den Blaubeurer Ring zu vermeiden, will die Stadt während der Arbeiten die Wallstraßenbrücke und die Brücke über das Blaubeurer Tor in Richtung Neu-Ulm sperren. Wer auf der B10 nach Süden unterwegs ist, muss vorher abfahren und den Blaubeurer Ring durchqueren. Der Durchgangsverkehr soll weiträumig umgeleitet werden. Durch die Sperrungen soll der Innenstadtverkehr möglichst wenig unter der Baustelle leiden.

Ulm hat scheinbar kein Glück mit seinen Brücken.