Marlene Schäfer wird Schauspieldirektorin am Theater Ulm

Die Nachfolge von Jasper Brandis, der zum Ende der laufenden Spielzeit das Theater Ulm auf eigenen Wunsch verlassen wird, ist geregelt: Die Regisseurin Marlene Schäfer wird ab Sommer 2023 zum Leitungsteam des Theaters gehören, teilen die Verantwortlichen mit. Intendant Kay Metzger hat in das Findungsverfahren neben Chefdramaturg Dr. Christian Katzschmann das Schauspielensemble intensiv einbezogen. Die Spartenversammlung hatte zwei Schauspielerinnen und einen Schauspieler delegiert, die bei der Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten mitwirkten und an den Vorstellungsgesprächen teilnahmen. „Das war ein spannender und überaus fruchtbarer Prozess. Ich freue mich, dass wir uns sehr einvernehmlich auf Marlene Schäfer verständigen konnten“, berichtet Kay Metzger in einer Pressemeldung.

„Ich freue mich sehr über die neue Aufgabe als Schauspieldirektorin am Theater Ulm. Dabei liegt mir besonders die Arbeit mit dem bestehenden Ensemble am Herzen und ich bin sehr gespannt auf die Begegnung mit dem Ulmer Publikum“, äußerte Marlene Schäfer nach ihrer Berufung. Die Mitdreißigerin ist freischaffende Regisseurin und lebt in Köln. Zuletzt arbeitete die Regisseurin am Staatstheater Wiesbaden, am Hans Otto Theater Potsdam und am Theater Aachen.