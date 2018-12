Marcus Haide leitet Polizeiposten Langenau

Polizeihauptkommissar Marcus Haide ist neuer Leiter des Polizeipostens Langenau. Er ist Nachfolger von Polizeihauptkommissar Reinhard Bock, der seit Anfang Dezember Leiter des Einsatztrainings beim Polizeipräsidium Ulm ist.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Polizeiposten Langenau dankte der Polizeipräsident Christian Nill dem bisherigen Leiter Reinhard Bock für seine erfolgreiche Arbeit und sein Engagement. Er leitete den Polizeiposten 2 Jahre und war dabei immer eine verlässliche Führungskraft, die stets an Lösungen orientiert war. Herr Nill lobte die erfolgreiche Ermittlungsarbeit, die sich in der hohen Aufklärungsquote widerspiegelt. Nill beschrieb die Tätigkeit eines Polizeipostenführers als eine der Anspruchsvollsten. Der unmittelbare Kontakt mit dem Bürger und der Kommune stellt eine Schlüsselfunktion in der Akzeptanz der Bevölkerung für die Polizei dar. Die Beamten des Polizeipostens Langenau sind für 26.000 Bewohner zuständig. Am Mittwoch setzte der Polizeipräsident Polizeihauptkommissar Marcus Haide offiziell in sein Amt als Leiter des Polizeipostens Langenau ein. Der neue Postenführer übernimmt eine gut aufgestellt Organisationseinheit mit Akzeptanz bei Kommunen, Hilfsorganisationen und bei den Bürgern. Polizeihauptkommissar Haide habe sich in einem Auswahlverfahren für die Stelle qualifiziert.