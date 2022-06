Mann zieht Waffe in Apotheke

Die Polizei hat in Ulm einen mutmaßlichen Erpresser festgenommen. Am Dienstag, kurz nach 18 Uhr, betrat ein 39-Jähriger eine Apotheke in der Innenstadt. Aus seinem Hosenbund soll er eine Schreckschusswaffe gezogen und diese auf den Mitarbeiter der Apotheke gerichtet haben. Dann stellte er Forderungen. Welche das waren, geht aus dem Polizeibericht nicht hervor.

Nachdem ein Mitarbeiter der Apotheke sich weigerte, verließ der Täter die Apotheke und flüchtete in die Innenstadt. Der Apotheken-Mitarbeiter nahm umgehend die Verfolgung zu Fuß auf und konnte so die informierten Polizeibeamten zum mutmaßlichen Täter führen. In einem Geschäft nahm die Polizei den Mann vorläufig fest. Die Schreckschusswaffe hatte er noch bei sich.

Der 39-Jährige wurde zunächst wegen anderer Delikte und eines offenen Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. In der kommenden Woche wird der Mann dann wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung dem Haftrichter am zuständigen Amtsgericht vorgeführt.