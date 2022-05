Mann zieht Messer: Maskenstreit eskaliert

In Ulm soll ein Mann am Montag in der Straßenbahn ein Messer gezogen haben.

Gegen 8.30 Uhr saßen zwei Männer in der Straßenbahn der Linie 1 von Söflingen nach Böfingen. Etwa in der Olgastraße sprach ein 58-Jähriger die beiden Fahrgäste an, weil sie keinen Mund-/Nasenschutz trugen.

Daraus entwickelte sich wohl ein Streitgespräch. Auch zu Beleidigungen soll es gekommen sein, so die Polizei. Im weiteren Verlauf soll der 58-Jährige ein Messer in der Hand gehalten haben.

Was sich genau ereignet hat, klären nun die weiteren Ermittlungen der Polizei Ulm. Zeugen werden gebeten, sich unter 0731 / 1880 zu melden.