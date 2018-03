In Ulm ist ein 77 Jahre alter Mann von einem Radlader überfahren und getötet worden. Das Fahrzeug sei am Montag bei Arbeiten an einem nassen Hang im Stadtteil Mähringen ins Rutschen gekommen, teilte die Polizei mit.

Der 70-jährige Fahrer habe den Radlader nicht mehr zum Stoppen bringen können. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Erstellung eines Unfallgutachtens an.

