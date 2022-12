Mann wird in Ulm mit Messer schwer verletzt

Ein 37-Jähriger soll einen Kollegen in Ulm mit einem Messer schwer verletzt haben.

Die Männer sollen am Freitag in einer Firma in einem Industriegebiet in Streit geraten sein, wie Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei mitteilen. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, stellte sich den Angaben zufolge aber wenig später auf einer Polizeiwache. Der schwer verletzte 33-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Staatsanwaltschaft prüft, ob sie gegen den 37-Jährigen den Erlass eines Haftbefehls beim zuständigen Ermittlungsrichter beantragt, wie es in einer Mitteilung am Freitagabend hieß.