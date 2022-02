Mann will Schuhe stehlen und wird erwischt

Am Donnerstag hat ein 42-Jähriger versucht, in einem Geschäft in der Fußgängerzone Schuhe zu entwenden, heißt es in einer Polizeimeldung. Die Polizei fand dabei noch weiteres Diebesgut.

Zeuge hält den Mann auf

Kurz vor 19.30 Uhr beobachtete ihn ein Zeuge. Dort wechselte er seine Schuhe gegen ein neues Paar. Seine mitgebrachten Schuhe steckte er in seinen Rucksack und wollte das Geschäft verlassen. Der Zeuge hielt ihn auf und es kam zu einem Gerangel.

Weiteres Diebesgut

Dem Zeugen gelangt es, den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Im Rucksack des 42-Jährigen fand die Polizei noch zwei Parfümtester und weiteres vermeintliches Diebesgut aus anderen Ladendiebstählen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 42-Jährige das Polizeirevier verlassen. Woher die sichergestellten Waren stammen, muss die Polizei noch ermitteln.