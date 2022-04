Mann will Frau die Hose runter ziehen: Fahndung

Attacke in der Nacht: Gegen 0.30 Uhr lief eine 35-Jährige in der Nacht auf Donnerstag auf dem Fußweg neben der Donautalstraße in Wiblingen. Plötzlich trat ein unbekannter Mann von hinten an sie heran und umklammerte sie. Er versuchte wohl auch, ihr die Hose herunter zu ziehen, so die Polizei.

Die Frau schrie laut und der Unbekannte ließ von ihr ab. Der Mann schlug aber noch nach ihr. Die 35-Jährige ließ ihr Mobiltelefon fallen und rannte weg. Von zu Hause informierte sie die Polizei.

Diese fahndete mit mehreren Streifen nach dem Unbekannten. Der blieb aber unentdeckt. Auch das Mobiltelefon konnte nicht mehr gefunden werden.

Die Kriminalpolizei Ulm (Telefon 0731 / 1880) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Unbekannte soll etwa 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Er war von kräftiger Statur und hatte kinnlanges schwarzes Haar. Der Angreifer sprach wohl deutsch und arabisch. Bekleidet war er mit einer grünen Jacke.